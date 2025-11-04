腦子停不下來？很累卻越睡越清醒 醫師推1方法：讓睡眠回歸本能

現代人生活步調快速，不少人即便白天忙碌、精疲力盡，躺上床卻仍難以入睡。（翻攝自pexels）

現代人生活步調快速，不少人即便白天忙碌、精疲力盡，躺上床卻仍難以入睡。明明眼皮沉重，腦子卻像開會般停不下來，越想休息越清醒。基因醫師張家銘指出，這種現象不只是偶爾的睡不好，而是一種典型的「情緒相關失眠」（Emotion‑related Insomnia），常伴隨焦慮、情緒不穩與壓力荷爾蒙過高。

情緒相關失眠，不只是睡不著

基因醫師張家銘在粉絲專頁分享，「情緒相關失眠」（Emotion‑related Insomnia），這類失眠不只有睡不著那麼簡單，往往伴隨著：焦慮、情緒不穩、自律神經失衡、壓力荷爾蒙皮質醇過高，當大腦運作節奏與身體修復節奏脫節時，就很容易陷入惡性循環。

研究證實：規律運動能安撫過度活躍的大腦

張醫師指出，許多患者嘗試安眠藥、助眠茶或冥想等方式助眠，但真正能讓大腦放慢運轉、重拾自然節奏的方法，其實是運動。今年在《BMJ Evidence‑Based Medicine》發表的研究指出，規律運動不只是改善睡眠品質，更能安撫過度活躍的大腦。

中等強度的規律運動，尤其是結合有氧與阻力訓練的「混合運動」，可調節下視丘‑腦垂體‑腎上腺軸、降低皮質醇濃度、提升副交感神經活性，幫助身體從「戰鬥模式」切換回「修復模式」。

他建議：每週可安排3至5次、每次約30分鐘的中等強度運動，例如快走、慢跑、游泳、腳踏車、搭配伸展與輕量阻力訓練即可。重點不在極度用力，而在節奏感，讓身體與大腦一起進入活動後的放鬆。倘若是那種「腦袋停不下來、情緒容易焦慮」的族群，他建議可再加入身心運動如太極、瑜伽、氣功或深呼吸練習，這類運動透過穩定呼吸、緩慢動作，有助刺激副交感神經、減少睡前雜念。

兩週見效，睡眠回歸本能

許多患者在開始規律運動2週後即感受到改善，白天專注力提升、情緒較穩定，晚上入睡時間縮短、半夜醒來次數也減少。他表示，這並非錯覺，而是身體真的在「校準節奏」，當自律神經找到平衡、皮質醇下降、褪黑激素分泌恢復，就能讓身體在夜間自然進入修復。

張醫師總結道，如果覺得腦子停不下來，請不要責怪自己。那只是身體在告訴你：壓力太滿了。先讓身體動起來，讓心跳與呼吸重新對頻。當身體找回節奏，大腦也會學會安靜。睡眠，不再是奢侈，而是回歸本能。

