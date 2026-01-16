腦手術患者接連染產氣克雷伯氏菌？理髮工具箱藏致病菌株

某醫學中心神經外科病房爆發群聚感染，超過十名腦部手術患者接連確診感染「產氣克雷伯氏菌」。經感控團隊追查，在外包理髮工具箱內檢出與患者感染菌株一致的細菌。

某醫學中心神經外科病房爆發群聚感染，超過十名腦部手術患者接連確診感染「產氣克雷伯氏菌」。（示意圖／Pixabay）

根據《ETtoday健康雲》報導，該院感染科醫師表示，指標個案為一名接受顱骨切除及腦瘤手術的女性，術後約一週出現感染，後續病情惡化為重度中樞神經感染。在該名患者感染後的兩週內，同單位又出現第二例相同菌種感染，感控團隊立即展開系統性調查，但個案仍持續增加。

調查過程回溯病人自住院、手術到術後照護的各環節，並針對病房、加護病房、手術室及相關設備進行採檢，同時評估醫護人員與外包服務人員是否可能帶菌。該醫師說明，相關人員糞便檢體皆為陰性，環境中也未檢出一致菌株，個案數雖增加到雙位數，調查卻陷入僵局。

轉折點出現在感控團隊找出「個案共同接觸史」。該醫師指出，感染個案在術前皆曾接受外包理髮人員提供理髮服務，經進一步採檢，終於在理髮工具箱內檢出與病人感染菌株一致的細菌，透過分子分析確認屬於同一型別。

感染個案在術前皆曾接受外包理髮人員提供理髮服務，經進一步採檢，終於在理髮工具箱內檢出一致的細菌。（示意圖／Pixabay）

該醫師補充，神經外科病人在術前理髮後均會依規定進行完整消毒再進入手術室，卻仍發生感染。推測理髮工具並非無菌器械，即使以酒精擦拭也未必能達到手術器械等級的無菌要求；其次，頭皮表面具有毛囊等細微結構，若細菌在理髮過程中進入這些小孔洞，即使依標準程序消毒仍恐難百分之百清除，加上部分重症病人免疫力較弱，感染風險因此提高。

台大醫院小兒科特聘教授黃立民表示，產氣克雷伯氏菌不一定存在於皮膚表面，更多時間潛伏在人體腸胃道中。此事件造成多人感染的關鍵有三，首先是許多人可能在不自知的狀況下處於帶菌狀態；其次是此菌可經由汙染環境、醫療器材，或透過醫護人員、看護與其他工作人員的手部接觸在病房之間傳播；第三點則是住院患者多半身體虛弱且常有多條管路或注射傷口，這些都為細菌提供進入深層組織甚至血液的機會。

黃立民說，感染往往不是瞬間發生，細菌也許最初附著在頭部皮膚表面，但可能隨著時間在身上擴散並逐漸接近注射部位或管路開口，再經由傷口進入體內。

細菌也許最初附著在頭部皮膚表面，但可能隨著時間在身上擴散並再經由傷口進入體內。（圖／Photo AC）

針對改善措施，該醫師表示，院方已全面汰換受汙染器械並完成相關環境消毒，同時停止外包人員提供術前理髮服務，病人若有理髮需求改為於住院或手術前在院外先行處理。相關措施啟動後病房未再出現新的感染個案。

黃立民強調，防治院內傳播的關鍵仍是基本功，以洗手最為重要，不論是醫護人員或清潔人員等外包工作者，若在不同病房間移動，任何一次手部衛生疏漏都可能將細菌帶往下一個病房，因此感染管制必須由所有人共同落實。

