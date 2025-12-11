腦掃描首揭「心流」機制！大腦理性活動降低 直覺與創造力大躍升





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】35歲的程式設計師小陳最近發現，每當他投入解決技術難題時，常常一回神就發現3小時過去了，手機訊息沒看、午餐也忘了吃，但他不覺得疲憊，反而充滿活力與成就感。這種令人著迷的專注狀態，心理學家稱之為「心流」。2024年美國德雷克塞爾大學研究團隊透過腦部掃描發現，當爵士樂手進入心流演奏時，大腦控制中心的活動降低，聽覺與觸覺區域反而活躍起來，彷彿理性讓位給直覺，這項發表於神經心理學期刊的研究首度揭開心流狀態的大腦運作機制。



科學證實「心流」存在 心率變異呈U型曲線大幅提升效率與創造力



心流是匈牙利心理學家米哈里．契克森米哈伊在1975年提出的概念，形容人們全神貫注投入某項活動時的特殊狀態。處於心流中的人會失去時間感，感受不到飢餓疲勞，工作效率與創造力卻大幅躍升。2025年科學報告期刊刊登的研究測量了28位成人在進入心流時的生理變化，發現他們的腦波型態以α波與θ波為主，心率變異度也出現特定的U型曲線，證實心流不只是主觀感受，而是能被科學儀器偵測的真實生理狀態。

廣告 廣告



國泰醫院神經外科謝政達主任表示臨床發現經常進入心流的人生產力提升好幾倍，尤心流帶來的正向情緒能有效降低焦慮，當大腦專注當下時，過去的懊悔與未來的擔憂都暫時消失，讓身心獲得深層的放鬆與滋養。



進入「心流」的訣竅！ 關鍵在於結合「專業技能」與「放鬆控制」



謝政達主任指出，心流需要足夠的專業技能，以及放鬆控制的能力等兩個關鍵要素。當我們經過長期練習累積專業後，大腦會建立專門的神經網路，此時若能放手讓這套系統自動運作，就容易進入心流。因此培養一項技能是基礎，但學會信任直覺、不過度控制同樣重要。



謝政達主任建議從選擇比目前能力稍難一成的任務開始，這個難度既能激發專注，又不會造成挫敗感，同時設定清楚目標，無論是完成報告或跑完馬拉松，明確的終點能引導注意力集中，而關掉手機通知的安靜空間，確保不被打斷也很重要。最後選擇真心喜愛的活動，內在動機遠比外在獎勵更能維持專注。當這些條件齊備，心流就可能自然湧現，為生活帶來深刻的滿足與健康。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸不只變年輕！提眉手術無年齡限制 依不同需求訂製療程

▸手腳痠麻恐是骨刺壓迫 以退化、勞力姿態、外傷較常見