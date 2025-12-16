腦損多年 前中市議長張宏年辭世

台中市議會前議長張宏年驚傳辭世！其子、現任台中市議員張彥彤16日清晨叫父親起床吃早餐時，發現其已在家中辭世，享壽73歲。張宏年生前曾因服用中藥粉，致鉛中毒腦部受損，自此在家中靜養；台中地檢署認「死因不明」，下周將解剖釐清死因。

張宏年出身政治世家，叔公張啟仲是台中地方派系「張派」領導人，父親張光儀為台中市議會前副議長。張宏年於民國79年當選台中市議員，交友廣闊，縣市合併後登上議長大位，叱吒台中政壇多年。

廣告 廣告

不過，90年張宏年被薛球與陳益華犯罪集團綁架，付出3000萬元贖金，被綁3天後平安歸來。未料，隔年又被林明樺犯罪集團電話恐嚇，隨後警方加強保護。

107年張宏年交棒，兒子張彥彤高票當選中區、西區市議員。但109年卻爆發盛唐中醫診所鉛中毒案，張宏年鉛中毒腦部受損約4成後，自此在家中靜養，鮮少公開露面。

據了解，其子張彥彤昨清晨5時許叫父親張宏年吃早餐，卻怎麼也叫不醒，已明顯死亡，立刻向警方報案。台中地檢署指出，經檢察官相驗後認「死因不明」，下周將解剖釐清確切死因。

台中欣隆藥業負責人歐國樑把鉛丹當硃砂賣給盛唐中醫診所負責人中醫師呂志霖（原名呂世明）、北區九褔中醫診所負責人中醫師洪彰宏，105年呂、洪將禁止入藥的硃砂加入中藥內，致張宏年與兒子張彥彤等38人鉛中毒，一審依供應、調劑禁藥等罪名，判處呂7年6月、洪7年2月、歐6年徒刑，二審今年3月改判呂7年（2年可易服社會勞役）、洪6年、歐4年2月。台中市政府於案發後為受害人代位求償，求償民眾共30人，求償金額合計12億7465萬9698元，由消基會打團體訴訟中。目前受害人中，加上張宏年，已有4人死亡。