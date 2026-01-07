腦殘官僚養惡狼1／衛福部「精照管理系統」淪幫兇！ 揭！績優督導何建忠「選妃性侵」內幕

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

42歲的何建忠，原是高雄市衛生局社區心理衛生中心執行秘書，更是衛福部認定的「社會安全網績優督導」，身為弱勢族群守護者的他，在職期間卻涉嫌性侵一名16歲少女，令人髮指！FTNN調查，何建忠疑似利用衛福部的「精神照護資訊管理系統」掌握被害少女相關個資，進而設局逞慾，該系統存在的致命漏洞，不僅讓何建忠得以爽查個資，甚而恐逃《個人資料保護法》制裁，對於賴政府全力打造的社會安全網而言，無疑是一大諷刺！

何建忠（右）原是高雄市衛生局社區心理衛生中心執行秘書，更是衛福部眼中的「社會安全網績優督導」，身為弱勢族群守護者的他，在職期間卻涉嫌利用衛福部的「精神照護資訊管理系統」，性侵一名16歲少女。（圖／衛福部官網）

擁有國立中正大學犯罪防治研究所碩士學位的何建忠，自2018年8月起以約聘人員身分，進入高雄市政府衛生局服務，最後接掌心理衛生中心苓雅分區「層級最高主管」執行秘書一職，職責涵蓋自殺、性侵、家暴、兒虐與精神疾病等高風險個案的管理與處遇服務，絕對是社會安全網中「保護弱勢」的核心人物之一。豈料，2023年榮獲衛福部「社會安全網績優督導」的他，如今卻被控利用職務之便，透過衛福部「精神照護資訊管理系統」調閱相關個資，展開「層層選妃」的冷血惡行，最後鎖定一名罹患憂鬱症與創傷後壓力症候群的16歲弱勢列管少女，將她載往摩鐵性侵得逞；何建忠在一夕之間，天使黑化成魔。

事實上，何建忠一案不僅是單一性侵案件，更暴露出衛福部的顢頇失能！衛福部「精神照護資訊管理系統」2024年12月才上線，在這個科技一日千里的AI時代，該系統卻存在致命漏洞。據悉，「精神照護資訊管理系統」建置數十萬筆關於家暴、性侵、兒虐、重大精神疾病等個案的詳細歷程，是官方協助弱勢族群重要的專案系統，由於這些族群需要立即的關懷與照護，為了強化社會安全網的韌性，衛福部也開放各縣市政府的心理衛生中心員工，得以登入查詢所轄地的個案資料，輔以嫁接「精神醫療緊急處置」（CIT／Crisis Intervention Team），好讓受扶助者能夠馬上獲得協助，沒想到卻成為何建忠的犯案工具。

「心衛之狼」何建忠去年在國立中正大學犯罪防治研究所攻讀碩士期間，涉嫌在６月30日性侵一名少女，仍於7月18日大搖大擺地參加論文口試，以「刑法中的保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」為主題，大談社會安全網，如今看來相當諷刺。（圖／國立中正大學官網）

FTNN調查，檢警偵辦期間，發現「精神照護資訊管理系統」只有記錄何建忠帳號的登入時間、登入時長與查詢筆數等相關資訊，完全找不到何建忠的帳號究竟查了哪些個案？「檢警認為他（何建忠）透過這個系統找到被害人相關資訊，擔心還有其他人受害，所以想要反向追蹤，卻什麼都查不到了！更令檢警訝異的是，全高雄最熟悉這個系統的公務員，不是具有正式公務員身分的科長或主任，而是約聘人員何建忠本人！」知情人士進一步指出，檢警一度傳喚高雄市政府衛生局副局長說明該系統的操作方式，副局長卻一問三不知，「督導長官完全狀況外，真的驚呆所有人！為了確認究竟能不能從這個系統找到何建忠的帳號查了哪些人？辦案人員又傳喚衛福部官員南下作證，沒想到對方坦承系統只會記錄查詢的案件數，確實無法得悉使用者查了哪些人？這等同任何掌握登入權限的有心人士，都可藉此獲取個案資訊而不受監視，真的非常危險！」

據悉，檢警發現何建忠的帳號在短短2個小時內，查詢數十筆資料，有時7、8秒就查詢一筆個資，速度極快，顯然屬於「異常探索」，然而，「精神照護資訊管理系統」卻沒有設置相關警示系統，就這樣「任人濫查」，16歲少女因此難逃狼爪，「他（何建忠帳號）能夠在這個系統裡，長時間瀏覽大量個案資訊，沒有任何人察覺，確實是一個非常明確的資安漏洞，不要說金融機構了，在警政系統中，查詢資料一旦出現異常，也有通報機制，不分層級都必須立刻說明理由，警政系統做得到，為什麼衛福系統做不到？」知情人士砲轟。

衛福部的「精神照護資訊管理系統」原是為了強化社會安全網的韌性，及時協助遭受性侵、家暴等弱勢族群，如今卻成為有心人士的「逞慾幫兇」。（示意圖/unsplash)

雖然「精神照護資訊管理系統」並未紀錄何建忠帳號所查詢的被害少女個資，檢方仍然根據間接證據使用「排除法」，認為何建忠除了透過該系統，已經沒有其他管道取得被害少女的電話號碼等個資，最終達到涉犯《個人資料保護法》的心證，根據《刑法》強制性交與《個人資料保護法》，合併求刑10年6個月，何建忠遭羈押3個月後，日前以20萬元交保，只是，由於衛福部管理系統的出現漏洞，何建忠面對違反《個人資料保護法》部分，可能會提起爭執，屆時法官是否買單？仍在未定之天。

衛福部6日公告撤銷何建忠的「社會安全網績優督導」，何建忠則供稱自己並未使用公務系統搜尋被害少女的個資，也沒有查尋不相關的個案，所有的查詢標的均是因職務所需，並與其他同事共享帳號，不應全部視為他一人所為；何建忠並主張自己與被害少女是合意性交，絕對沒有使用不法手段，更沒有藉由輔導、監督的機會侵犯對方。

衛福部部長石崇良在7日則承諾，將在1個月內研議完成設置俗稱「狼社工平台」的資訊揭露機制。（圖／衛福部官網）

針對「精神照護資訊管理系統」是否存在漏洞一事，衛福部表示「因案件還在偵查，細節不便回應。」目前衛福部已經同步啟動檢討機制，重新盤點各項業務資料庫的權限管理原則，並規劃建置自動化的異常查詢警示機制，降低不當使用風險；同時也已要求地方政府落實帳號管理稽核，並加強社工與相關人員的倫理與法遵教育訓練，從制度與人員兩端強化內控，防止憾事重演。衛福部部長石崇良昨（7）日則承諾，將在1個月內研議完成設置俗稱「狼社工平台」的資訊揭露機制，只是，在行政與司法之外，如何確保守護弱勢的天使不是戴著面具的惡魔，更是公部門必須正面回應的關鍵課題。

