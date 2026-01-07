腦殘官僚養惡狼2／枉為人父！績優督導何建忠疑用「女兒手機釣獵物」 「詭異摩鐵行程」曝光

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

高雄市衛生局社區心理衛生中心前執行秘書何建忠，被控利用衛福部的「精神照護資訊管理系統」查詢相關個資，進而設局將一名16歲少女載往摩鐵性侵得逞，事件浮出檯面後震驚社會！FTNN調查，高雄市警局發動兩波搜索後，才發現何建忠為了規避偵查，竟然涉嫌利用女兒手機犯案，行徑超大膽，更枉為人父；此外，何建忠的車輛在另一個時間點也有前往摩鐵周遭的足跡，看似相當詭異，檢警正持續追查有無被害黑數的存在！

高雄市衛生局社區心理衛生中心前執行秘書何建忠，被控性侵一名16歲少女，警方發現何建忠為了規避偵查，竟然涉嫌利用女兒手機犯案。（圖／衛福部官網、何建忠臉書）

FTNN追查，被害少女慘遭何建忠性侵前，已有類似悲慘遭遇，因此罹患創傷後壓力症候群，被高雄市心理衛生中心列為監督輔導的高輕生風險個案，配有一名專職社工負責，但被害少女親屬對於該社工的處理不盡認同，雙方屢有爭執，該社工遂找來何建忠協助，一起探訪過被害少女3、4次，何建忠雖然與被害少女並無太多交集，卻有所了解被害少女的精神狀況。檢警調查，何建忠後來涉嫌透過衛福部「精神照護資訊管理系統」，查到被害少女的電話號碼、電子信箱等相關個資，再以「星」的暱稱與被害少女成為社群平台好友，傳送「高雄約會嗎？」、「零用錢需要嗎？」、「問你有沒有想賺錢？」、「是否放假？」、「18歲？」等明示性交易的訊息，「她（被害少女）之前遇過壞事，擔心對方（何建忠）可能掌握自己的不雅照之類的，便假裝答應見面，實際上是想要釐清對方的真實身分，豈料一赴約，看到何建忠就陷入解離狀態，當場被載往摩鐵性侵。」知情人士透露。

據悉，何建忠為了把性侵包裝成性交易，完事後丟了數千元在桌上對被害少女說：「妳自己拿就不算我給妳！」然而，被害少女抵死不從拒絕拿錢，何建忠最後把她載到一家超商前，強塞3,600元才讓她下車。被害少女受辱後心情低落，立刻求助一個民團的執行長，在對方的關懷下隔天就報案；警方循線鎖定何建忠後，發現他的真實身分大吃一驚，更加小心翼翼偵辦，首次搜索時，暫時限定查扣何建忠本人所使用的手機，卻因消息外洩，手機內的資料已無關鍵證據，無功而返。

高雄市一名16歲少女慘遭「社會安全網績優督導」何建忠性侵前，已有類似悲慘遭遇，被高雄市心理衛生中心列為監督輔導的高輕生風險個案，卻因此落入何建忠設下的陷阱。（示意圖／Pixabay）

警方鍥而不捨地追查何建忠名下的其他手機門號，在第二波擴大搜索中，從他交給女兒使用的手機內，還原他與被害少女有關的電磁紀錄，總算鐵證如山。「利用女兒手機釣獵物，實在有夠大膽！他（何建忠）的女兒和被害少女年紀相仿，他更應該體認到被害少女的單純與脆弱，卻利用自身的社工專業職能，徹底凌辱被害人，真的很惡劣！」知情人士進一步指出，有了手機採證資料、手機網頁瀏覽紀錄等事證，加上被害少女第一時間就去驗傷，及時保全生物跡證，種種證據都指向何建忠就是犯嫌，何建忠自覺無法抵賴，遂承認雙方確有發生性行為，但強調屬於合意性交，絕非強制性交。惟警方依照各項客觀證據，另請精神科醫師協助鑑定，認定被害少女確遭性侵，全案仍依《刑法》的妨害性自主、《個人資料保護法》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，檢方認可警方所蒐集的犯罪事證而提起公訴。

此外，檢警調查期間，還發現何建忠除了開車載著被害少女前往摩鐵，他的車輛在其他時間點也曾出現在摩鐵周遭，檢警對此心生警覺，憂心「不只一人受害」的可能性，目前正在全力調閱、分析事證，釐清是否還有其他潛在被害人尚未曝光。

