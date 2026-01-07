腦殘官僚養惡狼3／高雄市社會局恐有共犯！ 心衛之狼何建忠10年前「涉1事」告別社工界

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

檢警偵辦高雄市心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌性侵少女一案時，赫見當時任職高雄市社會局的何妻（已解聘），疑似利用職務之便，傳送被害少女的案件進度相關訊息，協助老公「超前部署」，導致警檢登門搜索時，何建忠的手機資料「乾乾淨淨」；檢警事後火速向社會局調閱相關紀錄，發現高達10人開過被害少女的通報檔案，不排除社會局內部存在共犯結構，擬視偵查進度約談何妻等公務員到案說明。

檢警偵辦高雄市心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠（上圖）涉嫌性侵少女一案時，赫見當時任職高雄市社會局的何妻（已解聘），疑似利用職務之便，傳送被害少女的案件進度相關訊息，協助老公「超前部署」。（圖／翻攝畫面）

據悉，檢警偵辦何建忠涉嫌性侵16歲少女一案時，總覺得何建忠老是「跑在案件前面」，直到查扣夫妻倆的手機，才發現何妻洩密的事證。原來，當時何妻在高雄市社會局服務，負責接收警方通報的性侵、家暴、兒虐、重大精神等案件，並造冊管理，沒想到因此成為社會安全網的破口，讓何妻得以第一時間掌握被害少女的案件訊息，提早通知老公應處。為了防止再度洩密，檢警火速向社會局調閱相關紀錄，卻赫見案發當天，受理警方通報被害少女遭到性侵案的社會局窗口，並非何妻，換言之，社會局有人在獲知何建忠涉案一事後，轉而告知何妻，她才會得悉此事，並自行登入系統查詢案件進度，再傳訊通知老公。

檢警還發現，除了何妻與當時值班的專線人員，社會局另有8人查詢過被害少女的通報紀錄，雖然這些人可能基於關心，想要了解案件進度給予協助，但也不排除社會局內部存在共犯結構，有人收到警方通報後，發現加害人姓名是何建忠，基於同事情誼而違反保密義務，私下洩漏資訊給何妻。由於高雄地院的交保裁定已經敘明何妻於社會局任職時，傳送被害少女報案進度的訊息給老公，堪信何建忠有透過妻子而勾串其他證人的可能性，涉案事實浮上水面，檢警正加快腳步偵辦洩密案，不排除約談何妻等相關公務員到案說明，釐清犯罪輪廓。

涉嫌性侵少女的「社會安全網績優督導」何建忠，10年前在高雄市社會局任職期間，也曾捲入類似案件，雖未涉刑責，卻因此離開社工界，大復活後轉戰衛生局（上圖），並以約聘的身分一路獲得拔擢出任執行秘書，成為該分區層級最高的主管，實在讓人跌破眼鏡。（圖／翻攝畫面、Pixabay ）

何建忠涉嫌性侵少女一案日前曝光後，社會局火速切割，除了公告何建忠全名、移付懲戒，另把局內責任全部歸咎於何妻一人身上，指她洩密給老公何建忠，已記2大過解聘；何建忠則於去年8月11日被衛生局考績會認定違失情節重大，決議記兩大過懲處，並終止契約解聘。面對涉嫌性侵少女一事，何建忠供稱自己並未使用公務系統搜尋被害少女的個資，也沒有查尋不相關的個案，所有的查詢標的均是因職務所需，並與其他同事共享帳號，不應全部都視為他一人所為；何建忠並主張自己與被害少女是合意性交，絕對沒有使用不法手段，更沒有藉由輔導、監督的機會侵犯對方。

此外，檢警追查何建忠的金流後發現，他大多使用現金，近1年的信用卡付款項目，30秒就可看完，與現代人的支付方式大相逕庭，顯見生活非常小心謹慎，「在同事眼中，他（何建忠）是個樂善好施的人，工作也相當認真，人緣很好，誰也想不到他會幹出這種事！」一名高雄市政府員工表示。FTNN調查，何建忠10年前在社會局任職期間，也曾捲入一宗案件，雖未涉刑責，卻因此離開社工界，沒想到還能大復活轉戰衛生局，並以約聘的身分一路獲得拔擢出任執行秘書，成為該分區層級最高的主管，實在讓人跌破眼鏡。

