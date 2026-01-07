腦殘官僚養惡狼4／不只衛福部出包！績優督導何建忠黑化獸行 「這3單位」也該打屁股

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

高雄市政府衛生局社區心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用衛福部的「精神照護資訊管理系統」查詢個資，進而開車載著一名16歲少女前往摩鐵性侵得逞，案件的背後，不僅揭露「精神照護資訊管理系統」的致命漏洞，包括高雄市政府警察局、衛生局與社會局，都存在該打屁股的顢頇文化！

「社會安全網績優督導」何建忠涉嫌性侵少女一案爆發後，多位民代呼籲高雄市衛生局長黃志中（左圖）應該下台負責，國民黨立委陳菁徽（右圖）砲轟，案發後衛生局選擇封閉資訊，而非誠實面對問題，相關單位必須徹查到底，不能再以模糊或拖延方式敷衍社會。（圖／陳菁徽臉書、高雄市政府官網）

FTNN調查，2025年6月30日，被害少女遭到何建忠性侵後，隔天隨即跑到高雄市警察局婦幼隊報案，由於受害時天色昏暗，加上受創後精神狀況不穩定，難以辨識加害人的身分，因此警方受理後僅僅陪同驗傷，並未立刻鎖定何建忠，「依照正常辦案流程，警方處理未成年遭到性侵之類的重大刑案，會馬上調閱監視器、追查涉案車輛車牌，盡力保全證據後，再想方設法鎖定犯嫌的身分，這個案子，處理的確實有點兩光！」一名檢察官表示。

廣告 廣告

警方錯失逮人的黃金時機，導致被害少女二度遭到傷害。據悉，2025年7月14日，被害少女在家出現過激舉動，警方獲報到場處理，發現她是高雄市衛生局列管的照護個案，竟把她送往由何建忠負責的心理衛生中心。知情人士透露，被害少女在燈光下再次看到何建忠，透過互動逐漸辨識出對方就是惡狼，卻因驚嚇過度，精神進入解離狀態，記憶呈現空白，「何建忠趁著輔導之便，錄下少女的片段神情，證明兩人互動自若，少女並未展現恐懼或逃離等舉措，應該是打算藉此自保，作為並未性侵的證據，心思可說相當縝密。」

針對「社會安全網績優督導」何建忠涉嫌性侵少女一案，高雄市立委王育敏（左圖）痛批，這不只是犯罪個案，更凸顯個資管理、橫向聯繫與行政督導機制全面失靈。高雄市議員李雅靜（右圖）也砲轟，高雄市衛生局「全面封口」整整半年，像沒事發生一樣，如果不是檢方起訴、媒體踢爆，是不是打算就這樣瞞混過關？（圖／王育敏臉書、李雅靜臉書）

事實上，不只後端處理的警方「判斷走鍾」，前端的高雄市政府衛生局更是問題重重。FTNN調查，何建忠疑似透過衛福部的「精神照護資訊管理系統」調閱被害少女相關個資，該系統設有「高權限」與「一般權限」兩種帳號，目的就是要透過分流，避免有心人士濫查個案，但何建忠竟然開放自己的帳號，提供其他同仁使用，讓大家都能進入系統查詢個資，加上「精神照護資訊管理系統」只能紀錄查詢筆數，導致其他員工登入何建忠帳號所查詢的件數，也全部灌在何建忠的頭上，可以預期未來法庭攻防時，何建忠恐將抗辯自己並未異常查詢，主張短時間會有如此龐大的查詢量，是整個心理衛生中心員工共同累加所致，「這一切的亂象，肇始於衛生局並未嚴加管控帳號使用，才會讓案件變成更加複雜，訴訟更為不確定，衛生局沒有善盡管理責任，把違規當成正辦！」知情人士砲轟。

再者，接獲通報的高雄市政府社會局亦有昏聵之舉！社會局直到5個月後案件曝光，才公布何建忠的姓名，外界懷疑與何建忠的妻子在社會局任職有關，對此，社會局強調，裁處要保障程序，所以才在何建忠交保後，1月2日依《兒童及少年福利與權益保障法》開罰60萬元，並在「高雄市政府公報」、「高雄市政府社會局公布欄」、「高雄市仁武區公所公布欄」等3個場域公告何建忠姓名，並依違反《社會工作師法》移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書，「實際上的作法並非沒有彈性空間，社會局實在無須拖延5個月，案發後，何建忠雖遭羈押，但社會局接獲通報後，考量此事茲事體大，實可函請檢察官向法院聲請例外許可送達裁處書，請何建忠陳述意見後再做成處分；此外，移付懲戒部分，亦可循此途徑辦理，司法均有通融空間，前台北市長柯文哲涉案羈押禁見期間，就曾獲准暫時禁止通信，傳送辭任民眾黨黨主席的聲明給秘書長周榆修。」一名檢察官指出。

「社會安全網績優督導」何建忠涉嫌性侵少女一案爆發後，多位民代呼籲高雄市衛生局長黃志中應該下台負責，「此案若發生在警界，早就一堆人被記過拔官了！」不過，有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺則有不同看法，她支持黃志中留下推動制度大改革，「這並非護航，而是要求他（黃志中）戴罪立功！」（圖／林岱樺臉書）

面對指控，何建忠供稱自己並未使用公務系統搜尋被害少女的個資，也沒有查尋不相關的個案，所有的查詢標的均是因職務所需，並與其他同事共享帳號，不應全部都視為他一人所為；何建忠並主張自己與被害少女是合意性交，絕對沒有使用不法手段，更沒有藉由輔導、監督的機會侵犯對方。事實上，何建忠被控將公務系統當成平台，狩獵侵犯少女，根植於有個龐大且庸懦無能的官僚體系，全案只是冰山一角，至於還有多少黑數？無人知曉，仍得仰仗相關單位努力挖掘；若相關部門再不正視問題，進行跨單位的橫向協調與綜整，揪出官僚骨子裡的蛀蟲，類似的案件恐將層出不窮！

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

腦殘官僚養惡狼1／衛福部「精照管理系統」淪幫兇！ 揭！績優督導何建忠「選妃性侵」內幕

腦殘官僚養惡狼2／枉為人父！績優督導何建忠疑用「女兒手機釣獵物」 「詭異摩鐵行程」曝光

腦殘官僚養惡狼3／高雄市社會局恐有共犯！ 心衛之狼何建忠10年前「涉1事」告別社工界

