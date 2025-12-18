腦波解碼網癮 成癮者休息時大腦仍活躍 恐影響注意力

人手一機的時代，許多人會沉迷在短影音中，即便感覺累也依然繼續看，甚至影響睡眠和工作。（林周義攝）

人手一機的時代，許多人會沉迷在短影音中，即便感覺累也依然繼續看，甚至影響睡眠和工作。國衛院找來92名大學生，透過問卷評量進行分類，以腦電儀紀錄放鬆時的腦波狀態，發現網癮組即便在休息狀態，大腦仍然不斷在等待「新的事情」，難以維持注意力，推測與衝動控制、獎賞系統失衡有關。

國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文、清華大學原子科學院工程與系統科學系教授吳順吉，以及陽交大等多所國內外研究機構合作，首次將「腦電波同步性（Phase Lag Index, PLI 與 Weighted PLI）」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態，開發出準確率高達86％的自動分類系統，成果已發表於國際頂尖期刊《Psychological Medicine》。

廣告 廣告

國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文、清華大學原子科學院工程與系統科學系教授吳順吉，以及陽交大等多所國內外研究機構合作，首次將「腦電波同步性（Phase Lag Index， PLI 與 Weighted PLI）」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態。（林周義攝）

「網路成癮」在定義上有3個面向，包含耐受性（隨著使用經驗豐富，慾望越來越強）、強迫性（無法克制上網的衝動和渴望）、戒斷性（不能使用的時候會產生焦慮、身體不舒服）。研究團隊招募92名大學生，透過問卷評量進行分類，其中42人為網癮組，50人為健康對照組，利用靜息狀態下的腦電波訊號，計算不同腦區間的同步性與功能性連結，並分析兩種能有效排除體積傳導干擾的同步性指標（PLI與WPLI）。

黃緒文說，大腦的delta波與注意力、抑制控制有關，alpha波在閉眼放鬆時會出現，beta波在集中注意時會增強，gamma波則於接受視覺刺激、衝動控制時會特別高。團隊發現，網癮組在額葉的delta頻段、全腦（尤其枕葉）的gamma頻段連結顯著高於對照組。

由於腦波搜集的過程是處於放鬆狀態，一般來說，注意力、抑制控制都不會有太大的變化，但對網癮者來說，即便沒做事，他們的大腦卻處於積極想搜集訊號的狀態，也會一直等待新的事情，推測與衝動控制與獎賞系統失衡有關，這會影響注意力，導致人們難以專心學習、工作等。

近期Z世代興起「數位排毒」的風潮，有意識地遠離手機等科技產品。黃緒文提醒，網路不是壞東西，AI、科技都需要網路，但我們應有效地安排使用時間，知道自己什麼時候要休息，別讓網路的使用影響到工作、睡眠和心理狀態。

更多中時新聞網報導

MLB》「虎王」去留還未定 老虎先挖天使終結者

日本名導原田真人辭世 享壽76歲

沈玉琳曝元宵後復工 已洽談新節目