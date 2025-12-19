腦洞大開！類魂遊戲主角竟是「恐龍」咬劍開砍，《Dinoblade》實機新預告曝光

目前市面上類魂遊戲越來越多，昨（18）日 Steam 一款新作《Dinoblade》曝光實機預告，沒想到腦洞大開的是主角竟然是一名恐龍，要在殘酷的史前世界展開戰鬥。這款由獨立團隊 Team Spino LLC 開發的動作 RPG，將於 2026 年登陸 Steam，目前有免費試玩可以搶先體驗。

你有看過主角是恐龍的類魂遊戲嗎？（圖源：Dinoblade）

《Dinoblade》最初由 Sucker Punch Productions 動畫師 Jean Nguyen 發想並做出一段影片爆紅，如今蛻變為完整作品。新預告開場即展現主角「棘龍Spiny」全武裝登場，手持由上古力量鍛造的巨型大劍，穿越月光籠罩的峽谷與叢林，面對持武裝的兇猛恐龍敵人。畫面充滿魂系經典元素：精準的連擊combo、閃避翻滾、格擋反擊，以及高難度Boss戰。棘龍不僅能赤手空拳施展華麗攻擊，還能撿起環境中的「安基洛龍」當作活體武器，砸向敵人。

《Dinoblade》的故事背景設定在一次毀滅性災難改變的史前世界，玩家扮演年輕棘龍，探索多樣生態域（如峽谷、叢林），挑戰統治各區的「阿爾法捕食者」，解鎖技能樹、尋找傳說武器，並揭開決定物種命運的謎團。遊戲強調高自由度的戰鬥系統，玩家需掌握時機，鏈接攻擊與防禦，失敗即重生，完美融合《黑暗靈魂》式的挑戰與恐龍主題的創新樂趣。