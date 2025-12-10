腦海中的橡皮擦抹去回家路 警伸援見證最暖心一幕

▲婆婆日前清晨外出散步，腦海中的橡皮擦卻抹去回家的路。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名83歲的李姓婆婆日前清晨外出散步，腦海中的橡皮擦卻抹去回家的路，所幸熱心民眾察覺異狀並報警協助。員警將她帶返派出所後聯繫家屬，當婆婆見到兒子的那一刻，情緒終於鬆懈，淚水瞬間潰堤，在兒子的擁抱與安撫下，她的心情才逐漸平復，儘管清晨微寒，目睹這一幕的員警們，心中卻是暖暖的。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員余盛評日前清晨6時許巡邏時，獲報東區進德路段有民眾需要協助，隨即趕赴現場。員警到場後環顧四周，發現一名婆婆坐在前方路口的椅子上，遂上前關心，不久後熱心的報案人也現身說明，表示稍早在樓上看見婆婆在附近徘徊許久，走路搖搖晃晃擔心她跌倒，才特地搬來椅子讓她休息，並通報警方協助。

廣告 廣告

▲在兒子的擁抱與安撫下，婆婆終於找回安全感。

李姓婆婆衣著單薄，不知道是因寒冷或是不安，面對員警詢問時聲音微微顫抖，她能清楚說出自己的姓名與生日，也清楚自己應該就住在附近，但腦海中卻怎麼也想不起回家的路。

員警進一步查詢後發現婆婆住家就在百公尺外，然考量婆婆獨居，為確保安全，仍決定先將她帶返分駐所，再請家屬前來接回。返回分駐所後，備勤員警黃琨閎成功聯繫上婆婆的兒子，對方聞訊後立刻趕抵，而婆婆見到兒子的那一刻情緒瞬間潰堤，忍不住落下激動的淚水，員警急忙遞上衛生紙，在兒子的擁抱與安撫下，她的情緒終於逐漸平復，讓在場眾人心中湧上一股心疼卻滿是暖意的感受。

▲婆婆見到兒子的那一刻情緒瞬間潰堤。

隨著臺灣邁入超高齡社會，失智症人口及獨居長輩的比例逐漸攀升，照顧長輩更需要全方位資源投入。警方呼籲，子女除可為獨居的長輩安裝監視器或緊急求救鈴，以備不時之需，家中長輩若有失智症狀或走失之虞，亦可讓其隨身攜帶可供協尋的資訊，以便發現者即時掌握身分助其返家。而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。（照片記者鄭瑞芳翻攝）