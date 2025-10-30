腦瘤竟是肺腺癌轉移 3專科聯手對抗惡性腫瘤

【健康醫療網／記者陳靖安報導】41歲的許先生，原從事文具業務，是家中主要經濟支柱；2022年6月某日突然出現右側肢體無力與抽搐，倒地不起。家人緊急送至彰化基督教醫院急診，經電腦斷層及核磁共振檢查，醫師發現腦部有約3.1公分腫瘤，進一步追蹤又在右下肺發現4公分腫塊，確診為肺腺癌合併腦轉移。

肺腺癌初期無明顯症狀 若出現症狀已屬晚期

彰化基督教醫院胸腔內科主任林聖皓醫師指出，肺腺癌在臨床上是具挑戰性的癌症類型之一，非吸菸者也可能罹患，而且肺腺癌細胞常潛藏於肺的周邊組織，初期沒有咳嗽或胸悶等典型症狀。一旦出現頭暈、咳嗽、胸悶或神經異常典型症狀時，往往已經是惡性腫瘤或轉移。

使用標靶藥物肺部腫瘤縮小 胸腔科聯手2專科切除腫瘤

許先生剛入院時，初步的基因檢測沒有發現使用的突變標靶，不過林聖皓醫師協助病人參與國家衛生研究院的臨床基因試驗，最終發現具EGFR exon 19 deletion突變，能申請第三代EGFR標靶藥物，使治療更具針對性與精準性。經過一段時間，影像追蹤顯示肺部腫瘤從原本的4公分縮小為2.8公分，控制成效顯著。

雖然藥物收到初步成效，但許先生仍出現神經症狀。所以胸腔科與神經外科孫立偉醫師合作，完成腦部腫瘤手術術後神經功能逐漸恢復，並與胸腔外科洪維亨醫師切除肺葉、讓肺部腫瘤清除得更徹底。

治療後3年病人狀況穩定 醫師呼籲善用免費的肺部篩檢

許先生經過治療後目前情況穩定，他感性地說：「從腦瘤、肺癌到重生，我很感謝彰基每位醫師和護理師，不只救了我的命，也讓我重新有了勇氣。」

林聖皓醫師指出，肺癌是台灣癌症死亡首位，早期幾乎無症狀，唯有透過低劑量電腦斷層（LDCT）才能及早發現，尤其是有吸菸史、家族病史或長期暴露油煙的民眾，都應定期篩檢，別等身體出現警訊才就醫。林聖皓醫師建議，民眾可以善用政府提供的免費篩檢補助，及早掌握健康，越早發現，治癒率越高，這才是肺癌防治真正的進步。

