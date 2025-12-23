腦瘤≠絕症！良性瘤復發率僅5%…名醫周德陽：頭痛、性格改變、手腳無力是警訊，50後首次癲癇更要留意
腦瘤向來被視為高度危險疾病，但究竟有多難治？哪些症狀要提高警覺？最新的細胞治療是否真能改變存活率？
由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集邀請到中國醫藥大學附設醫院院長周德陽，以淺白方式完整解析腦瘤治療進展。
腦瘤為何會發生？基因、輻射、年齡與人種皆可能影響
周德陽長年在腦瘤與癌症治療第一線，他坦言許多病人一聽到「腦瘤」，第一句話就是問：「是不是絕症？」
在門診裡，這樣的恐懼幾乎天天上演，但他強調，不必一概把腦瘤與用「絕症」劃上等號，因為關鍵在腫瘤的種類、位置與治療方式。
周德陽說，依照腫瘤來源，腦瘤大致可分作良性與惡性兩大類。
良性腫瘤多半生長較慢、邊界較清楚，像是部分腦膜瘤或腦下垂體腫瘤，經手術或追蹤通常有機會穩定控制；但惡性腫瘤中的「原發性神經膠質瘤」，因為細胞像樹根一樣沿著神經纖維蔓延，是目前醫界公認最棘手的腦瘤之一。
另一大類則是「轉移性腦瘤」，多半來自肺癌、乳癌、大腸癌等原發癌轉移到腦部，界線相對清楚，手術與放療效果較可預期，但預後往往取決於原發癌控制得好不好。
目前醫界較能確認的危險因子，包含：
1. 基因與遺傳疾病，部分疾病本身就容易出現腫瘤。
2. 輻射暴露，尤其兒童時期接受過較高劑量放射治療者，長腦瘤機率會上升。
3. 年齡增長會使DNA修復能力下降，細胞突變機率提高。
4. 人種差異，例如東方人較常出現腦膜瘤，白人族群則容易有膠質瘤。
這些風險交互作用，成為腦瘤生成的重要原因。
哪些症狀需要提高警覺？6大腦瘤警訊務必注意
那麼，一般人要如何警覺可能有腦瘤？周德陽指出有幾個症狀需要留心：
● 持續性頭痛
● 人格異常，例如以前活潑健談，突然變得沈默退縮。
● 認知功能退化
● 睡眠變差
● 運動障礙，如一手一腳突然沒有力
● 癲癇發作，尤其是40、50歲後才首次發生，也是病兆的一種。
腦瘤等於絕症嗎？良性可控制、惡性膠質瘤最棘手
在臨床經驗中，不乏在健檢做磁振造影（MRI）時，意外發現良性的小腫瘤的個案，讓病人又驚又慌。
但周德陽指出，像「腦下垂體腫瘤」生長緩慢，可以先定期追蹤觀察，再決定是否動刀。
但若是惡性腫瘤，則一定要治療，絕對不能等！
例如幾年前有齣韓劇，就設定女主角罹患「原發性惡性神經膠質瘤」，儘管女主角後來奇蹟復原，但現實中仍難治癒，「因為它的癒後非常的不好，就算有最好的治療，平均存活期大概也只有2年左右，能夠超過3年的可能不到10%。」
他強調，問題往往出在腦瘤邊界比影像上看到的更廣，「你開刀無法全部治癒，你放射治療也沒辦法治癒」，在功能區域內更不可能為了「乾淨」而犧牲病人的語言、肢體或認知功能。
腫瘤為何難治？因為它會「偽裝」免疫系統
面對這樣的困境，周德陽投入的，是更前沿的「細胞治療」。
他將人體免疫系統比喻為軍隊，樹突細胞像是士官長，負責認出敵人，T細胞與自然殺手細胞則是前線戰士。
在過去的樹突細胞治療中，他曾遇到少數腦瘤病人接受標準治療後，再加上樹突細胞療法，十多年沒有復發，但仍是極少數，「100個裡面，可能2、3個這樣子而已。」這些案例往往有幾個共通點——腫瘤位置較容易完整切除（多在前額葉）、病人年輕、免疫反應良好。
不過，腫瘤並非「笨蛋」。
周德陽指出，腫瘤細胞會偽裝，也會釋放抑制物質，「讓它（T細胞）辨識不到，所以腫瘤很狡猾，因為如果它會辨別腫瘤，今天它就不會長腫瘤了，它早就被消滅了。」
也因此，近年國際上更進一步發展出「CAR-T細胞」療法，他解釋，CAR-T的全名是嵌合抗原受體T細胞，透過基因轉殖，把能辨識腫瘤的「標靶」直接裝到T細胞表面，「T細胞做基因改質以後，T細胞的外面就有一個接受器，說腫瘤在哪裡，它就用這個去找它。」
這也讓T細胞變得更有攻擊力與續航力，「它的T細胞特別地強，所以有人說是一個超級士兵。」
不過，實體腫瘤不像血液腫瘤那麼單純。
周德陽說，實體腫瘤周邊會形成一個「免疫抑制環境」，不但阻止免疫細胞靠近，還會用各種蛋白質讓它們死亡或失去功能。
因此，新一代CAR-T不再是單獨作戰，而是「帶一個小跟班」，那就是雙特異性抗體，「它稍微抑制你的免疫的節點的蛋白，出來的時候再把它綜合掉，然後CAR-T細胞才會吃它。」
他形容，這種設計讓CAR-T遇到腫瘤時，才局部釋放中和分子，解除腫瘤設下的免疫「剎車」，目前已在美國與台灣進入臨床試驗階段，主要針對難治的實體腫瘤，包括腦瘤在內。
異體細胞治療兼具速度與品質，成未來重要趨勢
除了自體細胞治療，他也看好「異體」免疫細胞的發展。
過去細胞治療的限制之一，是必須抽取病人自己的免疫細胞來培養，晚期病人的免疫力往往不足，製備時間又長；新一代技術則可利用健康年輕捐贈者的免疫細胞批量製作，像血庫一樣備妥，病人「今天要用，明天就可以給你了，因為它已經準備好等你了。」
在他看來，異體細胞治療兼具速度與品質，將是未來的重要趨勢。
至於許多人擔心化療副作用，周德陽說，傳統化療與部分標靶藥物，確實會大幅殺傷正常細胞，導致病人全身虛弱、器官受損，以致有人寧可放棄治療。
但以目前經驗，他指出，「到目前為止，細胞治療還沒有人這樣現象」，因為這些細胞原本就來自人體，只是被放大、強化再打回去，自體或相容的異體細胞被排斥的機會相對較低。
他認為，對病人而言，如何利用副作用較小的治療，爭取穩定時間，將是未來醫療策略的重要思維。
外泌體載藥技術，讓難纏癌症治療展現曙光
至於最前沿的外泌體載藥技術，周德陽則用「貨櫃車」做比喻。
透過基因工程，先在外泌體表面裝上標靶，讓它只會黏上癌細胞，再把化療藥物封裝其中，讓「貨櫃車」直接被腫瘤細胞吃進去。
如此一來，藥物大幅減少在心臟、腎臟、神經等正常器官「亂跑」，副作用明顯下降，藥量甚至只需傳統劑量的三分之一，就能有效殺死腫瘤。
他表示，這類技術已在實驗與部分臨床試驗中顯示出可觀效果，對未來乳癌、腦瘤等實體腫瘤的治療，提供了全新的想像。
手機電磁波與腦瘤風險、腫瘤復發率
網傳「手機電磁波會造成腦瘤」，讓不少人忌諱把手機放在床頭，也使通訊基地台成為嫌惡設施。
對此，周德陽澄清並無科學證據支持。他說，智慧型手機普及多年，但腦瘤發生率並未因此增加。
倒是暴露在高劑量輻射下，的確會提升罹癌風險，如日本福島核災後就有人提出相關研究，但目前也仍未有定論。
至於腦瘤治療後，是否容易復發？
他也說明，良性腦瘤大多在完整切除後不易再長回來，例如腦膜瘤的復發率僅約5%。
除非是惡性如神經膠質瘤，因腫瘤沒有清楚邊界、無法完全切除，「已經種下它未來復發的因子」。
儘管如此，周德陽仍強調醫療技術不斷進步中，即使只能拿掉80%的腫瘤，但「留得青山在，不怕沒柴燒」——還有其他新穎的治療會出現，這或許也能幫助病人與家屬在選擇時少一點顧慮與掙扎。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
《百大醫言堂》由慈月基金會及神腦科技文教基金會聯合出品，目的是傳遞最正確、最實用、最先進的疾病相關資訊。
每集將會邀請一位不同領域的權威醫師，親自到現場分享，為國人的健康把關。這不僅是一個節目，更是您了解健康、掌握未來的平台。
更多幸福熟齡文章
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
停經後骨鬆速度飆6倍！熟齡女性每3人就1人骨鬆…骨科權威陳威明教3招存骨本：深蹲做錯反而傷膝蓋
她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開
其他人也在看
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
30cm鱔魚從肛門鑽體內「腹腔裡游泳」 男衝急診求救！醫手術看傻
據陸媒《瀟湘晨報》報導，不久前湖南一名30歲男子臉色慘白、全身冒冷汗到湖南醫藥學院第一附屬醫院急診求救，院方檢查發現，男病患送醫前約一小時，有一條長約30公分、仍活蹦亂跳的黃鱔，竟從肛門鑽入他的體內。從腹部電腦斷層顯示，黃鱔已刺破腸道，造成乙狀結腸穿孔，情況...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 9
沒吃甜食卻糖尿病！醫揪出「１血糖殺手」甚至有致癌風險，許多人都不知道
台灣成人每４人就有１人處於糖尿病高風險狀態，不少人認為控制飲料跟甜食是關鍵，然而近期有醫師分享一個令人意外的「血糖殺手」，一名原本血糖控制良好的患者，糖化血色素突然從6﹒2％飆升至7﹒2％，經過詳細追食尚玩家 ・ 1 小時前 ・ 1
研究：睡不好是腸胃在搗蛋 專家勸吃「2食物」助腸道健康
許多人面臨睡不好的問題，食農專家韋恩指出，研究顯示，其實真正決定睡眠品質的關鍵在於「腸道健康」，因為腸道與大腦之間，透過迷走神經、荷爾蒙與免疫訊號持續溝通，當腸道狀態穩定，大腦容易進入放鬆與休息模式。因此，專家建議，可以多吃富含膳食纖維或發酵食物，可以讓腸胃維持良好環境。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4
不是珍奶也中招！30歲壯男天天喝「1飲品」 罹糖尿病醫直呼：很少見
（記者張芸瑄／綜合報導）外科醫師陳榮堅近日分享一名30多歲男性患者案例。該男子身材精壯、無家族病史，平時熱愛健 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
吃橘子別再丟掉這部位了！ 多吃有助血管軟化、預防動脈硬化
冬天盛產柑橘類，金黃果肉富含維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀、鎂等維生素與礦物質，以及可抗氧化、抗發炎的類黃酮素等植化素。長庚...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 6
這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病
每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等健康2.0 ・ 1 天前 ・ 8
3種食物天天吃會傷腎！滷味常見1物是腎臟殺手
台灣人的飲食習慣可能正默默傷害腎臟健康，卻不自知。台大營養學專家洪泰雄指出，許多人對痛風的嚴重性認知不足，只視為暫時性的疼痛問題，殊不知這可能是腎臟受損的警訊。當抽血檢查發現肌酸酐上升、尿酸過高或出現健康2.0 ・ 3 天前 ・ 1
有刷牙不代表清潔乾淨！ 醫揭「真正護牙關鍵」預防牙周病
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】牙周病為台灣成年人最常見問題之一。衛福部資料顯示，35 歲以上成人多曾出現牙周病變；美國 CDC 也指出，30 歲以上約 47% 有牙周病症狀。恩主公醫院牙醫部趙冠齊醫師提醒，牙周病早期症狀輕微，常因牙齦紅腫、清潔不易或牙縫變大卻未就醫，而錯過治療時機。 刷牙靠技巧不靠次數 牙線、牙間刷都重要 許多人以為一天刷三次牙就足夠，但趙冠齊醫師強調，清潔「質」比「量」重要。刷牙角度錯誤、時間太短或未確實清牙縫，都易讓牙菌斑殘留。他建議，每天至少一次需做到完整清潔。牙縫小用牙線較適合；牙縫大或牙周退縮者，牙間刷效果最好。牙刷則依牙齦厚度、牙縫與習慣選擇，沒有一款適合所有人；電動牙刷也能幫助技巧不熟者維持穩定清潔。 牙周病治療 常見這些方式 牙周病屬慢性疾病，治療重點在控制發炎與減緩惡化。常見治療方式包含： 1. 例行性洗牙：清除牙面與牙齦邊緣的牙菌斑、牙結石。 2. 深層清創與根面整平：處理深入牙齦下方的牙周囊袋附著細菌。 3. 牙周手術（視情況）：如嚴重骨吸收或囊袋過深，需翻瓣或再生手術。 他提醒，治療後的維持比治療當下更關鍵，定期追蹤才能穩定牙周狀況。 牙齦腫痛健康醫療網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
吃飽就想睡？還特別想吃甜？ 竟「血糖異常」典型警訊
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 吃飽就想睡、整個人好累？才剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜的？小心，這一些現象有可能都是血糖劇烈波動、胰島素敏感度下降的典型警訊！營養師提醒，許多人誤以為「血糖異常」是糖尿病患者的專利，事實上，代謝系統的危機可能在血糖「還沒超標」前就已悄悄發出警報。 飽餐後的疲倦，其實是血糖失控的警示。國內大型健檢機構聯安預防學機構就公...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
一家5口4人罹癌！河南家庭接連確診「甲狀腺癌」 醫界震驚
大陸河南省鄭州市近日出現一起罕見醫療案例，一個5口之家中，竟有4人先後被診斷罹患甲狀腺癌，包含3名兄妹與其父親，消息曝光後引發醫界與社會高度關注。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
天天刷牙也難逃牙周病陷阱？醫曝：刷牙「次數」非重點 落實「123」檢查才是關鍵
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。NOW健康 ・ 19 小時前 ・ 1
人夫「做人」失敗！泌尿醫揭「4元凶」傷精子：吃堅果增活力
男性精蟲品質下降，主要與生活習慣有關。博田國際醫院泌尿科醫師王建勝提到，一名35歲人夫與妻子備孕1年，卻未成功「做人」，檢查發現他的精子活動力偏低，這與生活方式息息相關，熬夜、抽菸、過量飲酒及肥胖，都是影響精子品質的因素。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
健檢都正常沒紅字「為何仍確診癌症」 醫揭5真實原因！
健檢正常卻突然罹癌？胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，癌症並非一夕形成，而是長期潛伏後才被發現，從基因突變、免疫代償到篩檢限制，解析癌症「看似突然」的5大原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19
小小孩病歷註記「PKU」 醫心疼：一輩子要注意
當兒童的病歷上註記「PKU」，對許多醫師來說，往往感到心疼、不捨。中時新聞網 ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
她「乳房腫塊摸起來會動」10 年後確診乳癌！ 醫警告「這個迷思」害慘很多人
「腫塊摸起來光滑、可移動，應該是良性的吧？」這個迷思，可能讓你錯失黃金治療期。一名70歲廖姓婦人，早在十年前就摸到乳房內有一顆腫塊，因為觸感光滑又能移動，自認是纖維瘤，所以沒有特別在意，也未定期追蹤。直到近期腫塊變大變硬，才前往醫院就醫。經乳房超音波檢查發現腫瘤約3公分，切片結果確診為乳癌，讓她後悔不已。 7旬婦人自我觸診判定良性腫瘤未追蹤 10年後確診為乳癌 乳房外科李育嘉醫師指出，廖姓婦人的經歷並非個案，門診中常遇到患者因自我觸診判定為良性腫瘤而未追蹤，後續卻確診癌症。李育嘉醫師強調：「觸診可以用來幫助發現異常，但絕對不能用來診斷。」只要摸到持續存在或逐漸變化的腫塊，就應到乳房外科接受影像檢查與必要的切片。廖女士最終確診為浸潤性乳管癌，目前已安排化療合併免疫治療。此外，李育嘉醫師也觀察到乳癌有年輕化的趨勢，他分享門診中曾收治一位20多歲、無家族病史的年輕女性確診乳癌。李育嘉醫師說，有些人以為「沒有家族病史就不會得乳癌」，其實這是很常見的誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空氣污染等，這些都可能成為乳房健康的潛在風險。 定期檢查莫輕忽 早發現異常早治療 在診斷流程部分，常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
癌症不是突然找上門！醫解密「癌細胞潛伏」恐長達20年
癌症並非突然發生，而是在體內默默潛伏5至20年後才被發現。重症醫師黃軒於社群平台發文，針對許多患者疑惑「健檢正常為何罹癌」提出專業解釋，強調提早發現癌症需靠策略而非運氣。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1