腦袋已經在老虎口中 鄭麗文還以為可以講道理

蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

歷史常常重蹈覆轍或是殷鑑不遠，但最令人擔憂的是政治人物從來沒有在歷史中學到任何教訓。2025年10月18日鄭麗文女士在當選國民黨主席之後，回覆中國國家主席習近平的賀電時提到國民黨堅持九二共識、反對台獨、促進台海和平。2026年1月28日，國民黨鄭麗文主席在國民黨中常會中表示，賴清德總統接受九二共識就好了，不會少一塊肉，還會換來和平的榮景；大陸是我們的親人，我們也絕對做不出骨肉相殘的事情。2026年1月29日，接受英國經濟學人雜誌專訪提到，台灣人應接受自己是中國人，並希望能與中國最高領導人習近平和解，帶領國民黨重新奪回執政權。

目前台灣的處境與希特勒統治德國時期併吞奧地利的事件有高度的類似性。當時奧地利的內閣是由Kurt Schuschnigg總理領導的祖國聯盟所組成的。Schuschnigg總理和祖國聯盟堅決反對奧地利被德國併吞，強調奧地利是一個獨立的德意志國家。當時的反對黨—大德意志人民黨，根深蒂固地相信奧地利人就是德意志人，在意識型態上極力主張兩國應該統一成一個強大的德意志帝國。

希特勒在其我的奮鬥一書中第一頁提到同族的人應該屬於同一個國家，他主張所有說德語、擁有德意志血統的人都應該統一在同一個帝國（Reich）之下。希特勒強調血緣和民族的主義，不僅是為了合併奧地利，更是後來納粹向蘇台德區（捷克）以及波蘭擴張的理論基石，即所謂的生存空間理論，認為德意志民族有權擴張並收回所有德意志血緣所在的土地。

2024年4月習近平會見台灣前總統馬英九時提到，兩岸同胞同屬中華民族，國土不能分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷，是中華民族的共同信念。習近平的中華民族血緣關係和民族主義與希特勒的德意志帝國主義的主張如出一轍。根據政大選舉中心2025年的調查，台灣民眾認同自己是中國人的比例只有2.5%，高達62%的台灣民眾認為自己是台灣人。換言之，多數的台灣民眾並不想變成中國人。

另外，既使同文同種也不一定是要建立成統一的國家，英國和美國同文同種，但獨立建國。大英國協的國家也是類似經驗。德國和奧地利曾經被希特勒合併在一起，但目前也是各自獨立互不隸屬的民主國家。台灣目前所使用的繁體字與中國的簡體字並不是同文，用字遣詞大不相同。台灣部分民眾確實有漢民族血統，但也融入了原住民的基因，與中國人不同種。鄭麗文所帶領的國民黨與奧地利的大德意志人民黨所採取的路線和主張一樣，天真地相信同文同種和綏靖對話可以化解衝突帶來和平，但最後卻成為協助統一或併吞的推手。

國民黨鄭麗文主席的綏靖路線不僅強調血緣連結，更主張接受九二共識以謀求兩岸的和解。所謂的接受九二共識，涉及到九二共識的實質內容。中國國家主席習近平在2019年元旦所發表的告台灣同胞書中，明確指出我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識。2024年馬英九前總統與習近平會面，提到兩岸在 1992 年達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識。國民黨鄭麗文主席則認為九二共識既不是一國兩制，也不是一中各表，九二共識講的是兩岸同屬一中。

換言之，九二共識的內容不是過去國民黨所主張的一中各表，而是變成各表一中，甚至是同表一中。等同於中國國民黨接受一中原則，認同台灣是中國的一部分。雖然國民黨一直在台灣宣傳這個中國是中華民國，但中華人民共和國和國際社會皆認為一中原則的中國是中華人民共和國，絕對不是中華民國。國民黨的這些主張並不是擱置主權爭議，而是將中華民國在台灣的主權地位併入中華人民共和國的一中原則框架內。甚至，國民黨鄭麗文主席還要賴清德總統接受九二共識，說接受九二共識不會少一塊肉，還會換來很多和平的榮景。亦即，鄭麗文要賴清德總統犧牲主權來換取中國的善意。

英國首相邱吉爾曾說，你不能跟老虎說理，當你的頭在牠的嘴巴裡的時候。邱吉爾告誡在有立即危險的情況下，與老虎這樣的掠奪者談判是無用的，因為你已經讓自己變得更脆弱，而老虎不會因此變得更合理，反而是變得更為飢餓或更加貪得無厭。這樣的綏靖政策最終得到的和平不是有尊嚴的和平，而是投降的和平。

例如，國民黨不願意通過軍購特別條例加強國防，認為這樣會激怒中國或是認為這樣的善意會帶來和平穩定，無異是養虎為患。中國作為老虎不會甘心於台灣只接受九二共識，必然會進一步要求統一台灣、要台灣接受一國一制的安排（不可能是一國兩制，因為香港的一國兩制神話已經破滅）。對鄭麗文主席而言，接受兩岸同屬一中的九二共識是國共交流的通關密語，但對台灣人來說，接受一中原則為前提的統一安排，絕非只是少一塊肉，那意味著台灣民主的全面崩解，讓追求自由的台灣人淪為中國極權獨裁統治下的禁臠。

綜上所述，歷史已多次證明，綏靖主義從來不是通往和平的大道，而是通往屈辱與崩潰的起點。當政治論述將同文同種的民族情感無限上綱，甚至以此作為削減國防預算、模糊主權界線的藉口時，台灣正一步步陷入中國所設定的併吞框架之中。這種以和平為名、行屈服之實的政策，不僅無法填補極權獨裁者擴張的胃口，反而會從內部瓦解了台灣的防衛意志與國際誠信。一旦我們在認同上選擇同化，在主權上選擇屈服，台灣將不再是一個具備主體性的國家，而被國際社會認為是分離的一省自願尋求回歸中國統一的懷抱。捍衛中華民國在台灣的主權沒有模糊空間，因為退讓所換來的從來不是有尊嚴的生存，而是主權被一點一滴蠶食後的屈服。台灣的安全不應該建立在對擴張主義者的綏靖妥協之上，而應建立在對民主體制的自信與增強國防實力的堅持之中。

