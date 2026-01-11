腦袋要爆掉！美軍襲委國傳用「秘密武器」 超強聲波害衛兵狂吐血

國際中心／林奇樺報導

美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）10日在X轉發一則疑似為委內瑞拉衛兵的貼文，內容指美軍在襲擊委內瑞拉的行動中，疑似使用一種「不明高科技武器」，導致多名委內瑞拉安全部隊人員出現流鼻血、嘔吐血液等症狀。由於這則貼文是經由李威特轉發，也引發外界討論，是否就是在代表白宮為該名委國衛兵的說法背書。

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕。（圖／翻攝自@realDonaldTrump、Nicolás Maduro臉書）

根據貼文內容，一名自稱曾參與防衛的委內瑞拉衛兵在受訪時描述，美軍在行動中動用前所未見的技術與武器。他表示，事發當時，防區內的雷達系統突然全部失效，隨後出現大量無人機在空中盤旋，但現場人員完全無法判斷該如何應對。

廣告 廣告

該名衛兵指出，隨後僅有約8架直升機、20名美軍士兵抵達現場。他形容，這些士兵所攜帶的並非傳統武器，而是高度先進的技術裝備，「看起來完全不像過去曾交戰過的對手」。

衛兵聲稱，雙方人數懸殊，但防守方幾乎沒有還手之力。他表示，美軍射擊精準且速度極快，彷彿每名士兵每分鐘可發射數百發子彈。隨後，現場出現一種難以形容的攻擊方式，「像是極為強烈的聲波」，讓他感覺頭部彷彿從內部炸裂。

他進一步描述，該攻擊發生後，多名人員立刻出現流鼻血、嘔吐血液的狀況，並倒地無法行動，「甚至連站起來都辦不到」。他表示，直到現在仍對當時的武器心有餘悸。

委內瑞拉內政部則表示，1月3日的這起行動中，約有100名委內瑞拉安全部隊人員喪生，但目前尚不清楚是否與文中所提及的「不明武器」有直接關聯。

據《紐約郵報》報導，一名不具名的前美國情報人員指出，美軍多年來已研發「定向能武器」，可透過微波或雷射等集中能量癱瘓目標，相關技術確實可能造成流血、無法行動、劇痛或灼熱等症狀。

至於是否的確使用特殊武器，目前美國白宮並沒有進一步說明。

更多三立新聞網報導

麥當勞漢堡變小？「超真實對比照」曝光網酸爆 業者解釋了

2026「這張卡」大爆發？事實查核中心揭真相：6直轄市真實福利曝光

叛國賣情報 害死10名CIA特務！美國「最惡間諜」驚傳去世

美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了

