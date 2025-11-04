腦袋轉不停、越睡越清醒？醫師建議規律做這件事，不吃藥也能自然入睡

睡不好不是想太多，而是動太少，每天規律運動30分鐘，不吃安眠藥也能自然入睡。（Gemini生成示意圖）

白天累到快撐不住，夜晚躺上床，腦子卻像在開會一樣停不下來，明明眼皮很重，卻越睡越清醒？基因醫師張家銘指出，這就是典型的「情緒型失眠」，源自大腦與身體節奏脫節。長期下來，不只睡不好，還可能伴隨焦慮、情緒波動、自律神經失衡，甚至讓壓力荷爾蒙皮質醇過高，有效解方就是規律運動。

張家銘醫師強調，很多人試過安眠藥、助眠茶或冥想，卻仍無法真正讓腦子安靜。研究顯示，規律運動才是最自然有效的解方，尤其是「混合運動」，結合有氧與阻力訓練，不僅能降低皮質醇，還能啟動副交感神經，幫助大腦從「戰鬥模式」切換到「修復模式」，讓腦子慢慢學會收工。

廣告 廣告

運動不必追求高強度，重點是節奏穩定。每週3到5次、每次30分鐘的快走、慢跑、游泳或伸展訓練即可。如果你容易焦慮或腦袋轉不停，加入瑜伽、太極或深呼吸練習效果更佳。規律運動兩週後，多數人白天專注力提升、情緒穩定，入睡時間縮短，夜間醒來次數減少。

張家銘提醒，失眠的真正原因往往是白天壓力沒出口。運動能讓身體釋放能量、降低焦慮，讓大腦得到喘息。想睡得好，不是多吃一顆藥，而是讓白天的自己動起來、找回節奏，睡眠自然回歸本能。



回到原文

更多鏡報報導

換季異位性皮膚炎癢到失眠？新口服藥助中重度患者減少類固醇依賴

錯誤喝水法恐害命！工地男中風、婦人頻尿失眠 醫師教正確補水法

一直靠安眠藥卻越睡越差？可能是過敏癢、頻尿、退化害你醒整晚