「腦被植晶片」！陸檢方收離奇檢舉 意外揪18年前肇事逃逸真兇

大陸浙江一名罹患精神疾病的男子，在2022年寄出一封充滿荒謬內容的檢舉信，卻意外讓檢方從中發現疑點。經過3年追查，成功破獲一起隱瞞長達18年的交通肇事頂罪案。

浙江司法當局破獲一起隱瞞18年的交通肇事頂罪案。（示意圖／Pixabay）

根據陸媒《都市快報》，2022年11月，檢方收到一封內容冗長且邏輯混亂的檢舉信，內容充斥著「我被人在大腦中植入晶片」、「有人利用間諜設備對我窺探」等荒誕言論。

儘管檢舉人譚某提到毫無關聯的問題，但檢察官李國平仍從信中「撞人頂包」一詞察覺異常。李國平走訪後發現，譚某所留聯繫地址不實，其長期生活在外地。調取醫院的病歷後發現，譚某長期吸食冰毒，存在精神和行為障礙，已診斷為偏執型精神分裂症，無法正常交流。

檢察官陷入「查或不查」兩難仍決定展開調查。檢察官調閱譚某無意中透露的2007年葉某交通肇事案判決書。內容顯示，葉某因駕車撞死人逃逸，被判有期徒刑3年、緩刑4年。但葉某為無業人士卻聘請知名律師，且案件證據薄弱，僅有其本人供述及證人應某珍及其女兒應某霞和女兒男友鞏某證言，缺乏客觀佐證。

檢察官並發現葉某並非肇事車輛車主，車子登記在案件證人應某珍名下，且案發地就在應某珍開的工廠附近。另外，交警當時調取過葉某、應某珍、應某霞在案發前後幾天話單。應某霞在當天與涉案相關人員通話次數高達96次，為平時4倍，且連續撥打、接通電話，間隔時間之短、次數之密集都極異常。

檢察官在2025年度浙江省檢察機關案例講述會上披露這起案件。（圖／翻攝微博@浙江檢察）

更可疑的是，此期間應某霞與被告人葉某有過多次通話。檢方還發現，葉某在案發時段的通話位置與事故發生地相距較遠，幾乎不具備作案時間。

進一步審查發現，葉某在案發前無業、經濟條件差，卻在案發後一次拿出13萬元人民幣賠償。葉某的銀行紀錄顯示，案發後應某珍分5次向葉某的銀行帳戶內存入5萬多元人民幣。通過以上調查，檢察官認為葉某有頂罪重大嫌疑。

2023年6月檢察官通知葉某到案接受調查。葉某自知無法抵賴，很快交代了其在教唆下，替應某珍頂罪並收受好處費的事實。

公安機關次日對應某珍立案偵查並刑事拘留，同時對葉某、應某霞、鞏某3人刑事立案。應某珍也承認自己肇事致人死亡，通過賄買讓葉某頂罪。

2024年2月，法院對應某珍以交通肇事罪判處有期徒刑4年，後又以妨害作證罪判處其有期徒刑6個月。2025年4月，原葉某交通肇事案判決被撤銷，法院以包庇罪判處葉某有期徒刑6個月，並退繳違法所得12萬元。同時，法院也對應某霞、鞏某也作出依法處理。

