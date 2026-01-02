腦適能測驗BHT-7 早期失智無所遁形

失智症早期症狀不明顯，常被誤以為只是情緒低落或正常老化，卻可能錯過治療黃金期。現在醫師透過簡單的篩檢工具"腦適能測驗BHT-7"，只要短短5分鐘，就能協助揪出早期失智的關鍵線索，一起來看。

台北慈濟醫院一般精神科主任 黃宗正：「在先生生病之後 她照顧了， 她自己也陷入焦慮， 然後慢慢就發展出憂鬱。」

醫師口中的這位73歲的林女士，過去三年逐漸變得不愛出門，生活除了照顧先生外，只剩下看電視、滑手機，家人原本以為只是年紀大了、比較沒精神，直到她連熟悉的烹飪步驟都開始混亂，才驚覺狀況不單純。

台北慈濟醫院一般精神科主任 黃宗正：「她可能在做事情， 包括煮菜啊什麼，都沒有像以前那樣準確 ，大約是這樣 那家屬就擔心，她是失智 就帶來看 ，那其實我們看 因為她當時，也是有明顯的焦慮跟憂鬱， 所以我們需要做一些鑑別診斷， 也就是說焦慮憂鬱，也有可能會影響到記憶， 影響到認知功能。」

而其實現在在門診，醫師團隊運用"腦適能測驗BHT-7"，透過7個題目，短短5分鐘就能釐清，例如

台北慈濟醫院一般精神科主任 黃宗正：「請你重複5個字 5個詞，我念一遍你就跟著念一遍，牙齒 毛線 學校 菊花 紅色，(牙齒 毛線 學校 菊花 紅色)，好。」

記憶力大考驗，而記者也實際跟著醫師來做，從複述醫師給的5個詞彙，到簡單的今年是幾年幾月幾日星期幾，配合時鐘及立方體的描繪，雖然僅有7題，但透過簡單的對答，就能鎖定早期認知功能的細微變化。

台北慈濟醫院一般精神科主任 黃宗正：「我們把原來BHT，它比較不足的地方 把它改良，然後就變成是7題，那這7題增加的 都是，為了要提高它的效能，這樣的工具坦白說，7題 你說它很少，也有人認為還是不夠少，可是為了要偵測，那很早期的階段，你用一兩題 其實現在，全世界的數據看起來，都沒有成功的。」

如今BHT-7成為醫師辨識早期失智的重要工具，透過簡單對答，就能掌握認知功能的細微變化，讓醫師能迅速做出正確診斷，為失智患者爭取關鍵的治療時機。

