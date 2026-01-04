腦霧是裝病、焦慮？新研究曝「慘烈下場」：目前沒藥醫

記者施春美／台北報導

研究發現，腦霧患者的大腦出現了結構與功能性傷害，確實會明顯增加失智的風險。（圖／取自黃軒的臉書）

新冠疫情已經悄然退場，但許多人出現了「腦霧」的困擾。生科系副教授黃貞祥表示，2025年發表的綜述指出，全球已有最多4 億人受到長新冠神經症狀的影響，包括記憶缺損焦慮、憂鬱、失眠等，它牽動著人體最脆弱的系統：大腦與免疫。另篇研究發現，腦霧患者的大腦區域與功能，出現了結構與功能性傷害，確實會明顯增加失智的風險。

清大生科副教授黃貞祥在其臉書表示，長久以來，「腦霧」被不少人斥為焦慮過度、甚至是裝病，但是，根據2025年發表於Nature Reviews Disease Primers 的重磅綜述，全球已有8,000～4 億人受到長新冠神經症狀的影響，常見症狀包括記憶缺損、執行功能障礙、焦慮、憂鬱、失眠等。長新冠不是單一疾病，而是聚集著不同樣貌的生物路徑，牽動著人體最脆弱的系統——大腦與免疫。

長新冠害大腦發炎 產生結構與功能性傷害

黃貞祥表示，刊登於《Nature Communications》（自然通訊）的關鍵研究，將長新冠患者區分為有認知症狀者、無認知症狀者與健康對照組。結果發現，有腦霧的患者並非只是覺得不對勁，其大腦的確出現了具體改變：扣帶皮質與島葉皮質變薄、海馬磁化率改變、脈絡叢體積增加，伴隨星狀膠質細胞損傷與突觸功能失調的血液蛋白訊號。

黃貞祥表示，這並非指長新冠會讓人變成失智症患者，而是這些大腦區域與功能的確在發炎、氧化壓力與免疫信號的持續轟炸下，產生了可測量的結構與功能性傷害。大腦正在面對一場漫長的內戰。

他表示，研究還發現，脈絡叢的體積在有認知症狀患者中明顯增加。脈絡叢正是「血液－腦脊髓液屏障」的核心，它制著什麼可以進入中樞神經系統，什麼應該留在血管內。當這座城門擴張，等同於守門人疲於奔命，可能讓炎症分子、自體抗體乘虛而入，引發膠質細胞過度活化與突觸脆弱。這也說明即使病毒未必入侵腦部，光是周邊免疫長期異常，就足以改變中樞系統的運作。

長新冠與康復者的免疫表現不同 前者代謝、能量生成都異常

在期刊《Nature Immunology》（自然免疫學）的另一篇關鍵論文中，科學家分析長新冠患者的免疫輪廓後發現，長新冠與康復者在免疫表現上明顯不同：許多發炎小體等炎症通路持續上升，而T細胞功能卻出現耗竭狀態，代謝與能量生成也出現異常。目前醫界的臨床試驗的焦點正在轉向靶向免疫與發炎通路的藥物。

黃貞祥表示，長新冠的神經症狀是一場慢火燒身的病理演化。當我們終於有能力用蛋白體、MRI、免疫組型等工具照亮這片迷霧，就不該再用「心病還需心藥醫」草率回應。

