腦麻凱哥遠征綠島圓潛水夢！《極樂世界之好好出門》記錄身障者「豁達人生觀」

身心障礙節目《極樂世界之好好出門》將於2月7日起正式播出，本系列貼身記錄14位不同障礙者的出門過程，透過輪椅的高度與不同感官的視角，帶領大眾重新認識障礙者外出時的挑戰。首集主角莊富凱（凱哥）是一名37歲的腦性麻痺患者，他克服身體限制，在製作團隊協助下遠征綠島挑戰潛水。莊富凱對此展現出極致的豁達，他直言：「我現在不去，就沒有機會！」更表示就算發生意外也沒關係，因為當下是快樂的。

金鐘製作人陳傳惠歷時兩年打造全新系列

製作人陳傳惠深耕身心障礙題材23年，曾製作《聽聽看》與《勝利催落去》等獲金鐘肯定之作品。陳傳惠表示，多年拍攝下來，感受到身障朋友從洗衣、穿衣到移動都比一般人花更多時間，但同時也看見他們的生活智慧。她強調製作《極樂世界之好好出門》的初衷，是「讓大家知道身心障礙者他們的能力有不同的面向」。

《極樂世界之好好出門》第二集主角顧文凱不畏運動感覺神經病變自學滑板，並奪下新加坡青年滾球第二名。公視提供

建中才子顧文凱跨海逐夢展現運動平權

除了首集的潛水挑戰，第二集主角顧文凱的故事同樣引人注目。顧文凱患有先天性運動感覺神經病變，四肢肌肉萎縮，但他不畏受限，自學滑板並積極參與多項運動。顧文凱曾獲2023年總統教育獎，目前已赴新加坡國立大學財經系深造，並在2025年奪得新加坡青年滾球第二名。他分享：「身障者的身體狀況一直改變，生活上會遇到不方便的挑戰也會一直改變。」他目前在國外留學，即便當地設施未必如台北便利，仍透過肌肉萎縮協會接觸地板滾球，持續發揮運動精神。

《極樂世界之好好出門》第一集主角莊富凱不懼腦麻遠征綠島潛水，透過節目終於排除阻礙實現與魚、海龜同游的夢想。公視提供

科技輔具助力身障朋友走向世界

節目也獲得運動部適應運動司司長林佩君的支持，她強調適應運動司的成立是為了推廣運動平權，希望身障朋友都能走出家門享受運動。為此，林佩君更引介工研院與賓特立實業，共同為莊富凱、顧文凱量身訂製運動輔具。顧文凱提到，其父親曾利用專業技能以3D列印打造地板滾球置球架，這種結合智慧與愛的輔具，成為身障者運動最強大的後盾。陳傳惠感性表示，特別感謝10集14位主角的勇氣，「期待透過這部作品，促成更多理解與改變，讓每一個人都能自在走向世界」。



