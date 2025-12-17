腦麻女孩不喪志！熬3年躍身美妝網紅 替家中還清百萬債務

腦麻女孩「小糍粑」熬3年躍身美妝網紅。圖／翻攝自抖音

中國貴州一名罹患腦性麻痺的年輕女子，3年前因家中背負龐大債務，毅然投入美妝領域，化身美妝網紅，希望替家人分擔重擔。她每天從清晨開始化妝、示範技巧、介紹產品，一路拍到深夜，連後續剪輯也全由自己完成，即便一支影片往往得花上好幾天製作，她也從未喊苦，如今她不僅替家中還清上百萬債務，也成功闖出屬於自己的一片天，成為風格鮮明的美妝網紅。

綜合中國媒體報導，這名患有腦性麻痺的美妝網紅「小糍粑」近日接受訪問，首度公開自己的成長背景，引發網友關注。她透露，家中多年前陷入經濟困境，父親為了還債抵押房子，母親則為了養家外出打工長達8年，由於居無定所，母親無法將孩子帶在身邊，每年僅能返家探望一次，沉重的債務壓力讓一家人生活過得相當艱難。

小糍粑表示，眼見家人深陷困境，3年前決定嘗試投入美妝產業，希望能替家中分憂，不過這條路比外界想像得更加艱辛，加上身體受限，拍攝時間往往被迫拉長。

她常常從清晨就開始化妝、做造型，因手部不自主顫抖，一條眼線得反覆描繪數十次，雙眼皮貼也需調整好幾十回，報廢的化妝品堆積如山，為了完成拍攝，她經常忙到凌晨2點，後製剪輯更得耗費1到2天，但她始終親力親為。

報導指出，經過近3年的堅持，小糍粑逐漸在美妝圈站穩腳步，不僅累積人氣，也成功替家中還清40多萬人民幣的債務（大約新台幣180萬元），不僅用行動證明自己能「做到改變」，也打破外界對腦性麻痺患者的刻板印象。

消息曝光後，網友紛紛給予高度肯定與掌聲，留言表示「身殘志堅的女孩」、「身有缺憾、志不屈，三年還債真的很了不起」、「你就是我心中的寶藏部落客」、「好勵志」、「她的故事激勵了每一個人，無論面對多大的困難，都要勇敢向前」。



