腫到像被家暴！雷嘉汭「病魔纏身10年」治不好 醫揪1關鍵

現年25歲的新生代演員雷嘉汭，曾憑電視劇《八尺門的辯護人》提名金鐘獎迷你劇集女主角，又演出《詭鄉》、《叫我驅魔男神》等電影；今（15）日出席保養品牌活動，她分享自己從國中開始深受皮膚疾病蕁麻疹所苦長達10年，最嚴重時臉會腫到像是被家暴一樣。

雷嘉汭回憶起發病最嚴重的一次，當時人在韓國拍戲片場，眼睛和臉部全部出現紅斑、脖子也異常腫脹，當場嚇壞工作人員們，旁人以為她是被家暴還是吃壞肚子，痛苦到吃藥都壓不下病狀：「一次吞2顆強效藥才能繼續拍。」自嘲像灰姑娘一樣，過了午夜12點病情還會加劇。

雷嘉汭長期吃藥壓制病情，但醫師擔心會因此產生抗藥性，不過她改吃中藥調理身體2年仍不見改善，醫師認為是「心病」造成的，她說自己追求完美、很在意他人眼光：「心病只有心藥醫。」最近與曾敬驊在台東山區趕拍新電影《樹人》，農曆年出國計劃也泡湯了，行程滿檔。



