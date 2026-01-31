腫塊肉眼可見！51歲女星證實乳癌惡化「擴散1器官」 虛弱病況曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

51歲港星吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發並惡化到第四期，堅強的她積極對抗癌症，表示要跟「癌症共存」深信有天會好轉。近日，吳文忻最新的電腦斷層掃描結果不理想，證實癌細胞已擴散至肝臟。

根據港媒報導，吳文忻指出近來身體虛弱許多，疼痛感也增加不少，尤其報告顯示肝臟出現3公分的腫瘤，胸部腫塊更是增大到12公分，幾乎是肉眼可見的程度，雖然心情的確受到影響，不過吳文忻沒有放棄希望，表示會繼續接受治療。

除此之外，吳文忻還透露服用標靶藥物以及荷爾蒙藥物，會導致她的情緒受影響，時常產生負面想法，如今能做的就是不斷灌輸自己正能量，找回情緒主導權，吳文忻將一切寄託宗教信仰，認為能做的她都會盡力去做，祈禱耶穌保佑她。

吳文忻不放棄治療希望。（圖／翻攝自吳文忻IG）

