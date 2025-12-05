腫塊能滑動就沒事？七旬婦拖10年確診乳癌 醫示警常見迷思

長安醫院乳房外科李育嘉醫師呼籲，若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫，早一步檢查，就能多一分安心。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「腫塊摸起來光滑、可移動，應該是良性的吧？」這個迷思，可能讓你錯失黃金治療期。台中一名70歲廖姓婦人，早在十年前就摸到乳房內有一顆腫塊，因為觸感光滑又能移動，自認是纖維瘤，所以沒有特別在意，也未定期追蹤。直到近期腫塊變大變硬，才前往長安醫院就醫。經乳房超音波檢查發現腫瘤約3公分，切片結果確診為乳癌，讓她後悔不已。

乳房外科李育嘉醫師指出，廖姓婦人的經歷並非個案，門診中常遇到患者因自我觸診判定為良性腫瘤而未追蹤，後續卻確診癌症。李醫師強調：「觸診可以用來幫助發現異常，但絕對不能用來診斷。」只要摸到持續存在或逐漸變化的腫塊，就應到乳房外科接受影像檢查與必要的切片。廖女士最終確診為浸潤性乳管癌，目前已安排化療合併免疫治療。

此外，李育嘉醫師也觀察到乳癌有年輕化的趨勢。他分享門診中曾收治一位20多歲、無家族病史的年輕女性確診乳癌。李醫師說，有些人以為「沒有家族病史就不會得乳癌」，其實這是很常見的誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空氣污染等，這些都可能成為乳房健康的潛在風險。

在診斷流程部分，若影像懷疑為惡性，切片是確定診斷最關鍵的步驟。長安醫院目前採用「安可兒真空輔助乳房切片系統」進行微創切片，在超音波及乳房立體定位方式下精準取樣。手術約20至30分鐘、傷口極小多不需縫合。若為良性腫瘤，系統也可一次性完整切除，減少乳房變形並加速恢復。

李育嘉醫師呼籲，40歲以上女性應每1至2年接受乳房攝影檢查；若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫，才能在最早期就發現異常，爭取治療的黃金時間，「早一步檢查，就能多一分安心。」