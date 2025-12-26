腫瘤刺激內分泌亂 異常低血糖叫不醒

通常聽到胰島素問題，都是糖尿病患者、胰島素分泌不足，但有另一種情況、可能讓胰島素過度分泌，那就是胰臟長瘤，其實發生率很低每百萬人，每年只有1到3例，而且九成都是良性，但因為症狀是低血糖、精神狀態異常，所以有兩成、常會被誤診為其他疾病。台中就有一名75歲婦女，每天手抖、心悸、冒冷汗，最後還叫不醒，送醫終於找到病因。

「餓比較久 有時候頭暈 手會抖啊，(會不會心頭怦怦跳這樣) 會啊，(也會有心悸的症狀就對了) 對啊。」

75歲的王阿媽、連續2個月來，一再發生低血糖症狀。 台中慈院消化醫學中心醫師張歐高奇：「 心悸 冒冷汗 手抖，嚴重的話 可能是意識不清，(王阿媽)早上清晨的時候，(家人)叫起床的時候，都很常會叫不太醒不過來，病人這幾次的症狀，應該都是低血糖所造成的，病理報告也確定所謂的是，胰島素的腫瘤。」

人體腹腔內的胰臟器官，主要功能是分泌胰島素，用來調節體內糖份的平衡。但王阿媽胰臟內的腫瘤，干擾了胰島素分泌機制。 台中慈院消化醫學中心醫師張歐高奇：「 正常人吃完東西之後 你血糖上升，身體胰臟會分泌胰島素，把血糖降低 我們比較餓的時候，胰島素分泌的濃度會降低，去做血糖的調節，這病人(王阿媽)就是胰臟，有長一顆腫瘤，這顆腫瘤會一直分泌胰島素，導致於她即便在空腹的時候，胰島素還是持續分泌，就會造成她血糖繼續往下降，(切除腫瘤)術後之後 她這些症狀，全部都消失了。」

胰島素瘤、好發於50~70歲的民眾，其中90%為良性，但仍有10%機率，會惡化成癌細胞，甚至轉移到其他器官。高風險族群、包括:家族遺傳、長期吸菸、高脂肪飲食、高三酸甘油脂酯、過度肥胖和酒精引起的慢性胰臟炎。醫師呼籲:反覆出現低血糖症狀的民眾，就該提高警覺，盡早就醫檢查。

