腫瘤壓迫三叉神經 台中慈院跨科手術

台中37歲陳姓麻醉醫師，3年前開始，臉部出現間歇性抽搐，伴隨臉麻牙痛，經影像檢查，原來左臉頰下顎骨內，有顆2.5公分的腫瘤，壓迫三叉神經，造成疼痛，由於位置深，且旁邊遍布神經血管，手術難度高，經神經外科 整形外科 頭頸外科 口腔外科等醫師，跨科別討論，找出對患者最有利的方式，決定從口腔進入，取出腫瘤，在團隊的努力下，圓滿任務。

陳先生是麻醉科醫師，3年前，開始有臉麻腫脹的症狀，沒有特別在意，後來，疼痛感逐漸加劇，躺下幾乎無法入睡。

廣告 廣告

患者 陳先生：「真的是晚上睡覺 平躺的時候，這個症狀會一直持續，到最後出現牙痛的狀況，有時候是下排牙齒， 有時候是上排 。」

今年4月掛急診檢查，原來在左臉頰下顎骨內，有2.5公分大的腫瘤，壓迫到三叉神經，棘手的是，腫瘤位置在咀嚼肌內，旁邊有許多神經和血管，手術複雜度相當高。

台中慈院神經醫學中心主任 林英超：「我們就先問了耳鼻喉科的醫師，因為他畢竟開顱顏腫瘤的，那我們就問他說， 這個地方怎麼開會安全，他們建議不要從外面製造傷口，而是要從臉頰裡面， 後來口腔外科也加進來。」

「你看 現在先打開。」

跨科別會議集思廣益，醫療團隊決定從口腔進入，摘除腫瘤。

台中慈院頭頸外科主任 周一帆：「有點像內視鏡輔助的手術，我跟整形外科楊超智主任，黃心若醫師 口腔外科的醫師，變成是他們兩位，幫我拉鉤 幫我抽吸，然後我們就3個一起，(進行)6隻手的手術 。」

團隊合作，順著下頷骨的邊緣進入，把組織撥開後 ，找到骨腫瘤，此時，卻遇到一個難題。

台中慈院頭頸外科主任 周一帆：「看到它(腫瘤)了 拿不下來，腦力激盪 那時候，我們在骨頭上鑿一個東西，有點像鑿釘子 把它拉出來，所以我們就這樣想，鎖一個螺絲 用一個鋼圈拉著它。」

有驚無險，還好執刀的醫師們，個個經驗豐富，安全地將它移除。

患者 陳先生：「大概兩個禮拜之後，就可以吃比較硬一些的東西，我是覺得復原得算滿快的。」

台中慈院神經醫學中心主任 林英超：「這個手術的術式，並不是因為個人的堅持，而是怎麼樣可以，讓病人達到最好的效果。」

團隊齊心協力，幫患者解決難題，目前，陳先生已經重回麻醉醫師的工作崗位，跟這群大醫王一樣，繼續守護病人的健康。

更多 大愛新聞 報導：

補冬熱量適可而止 維持代謝率不發胖

愛要說出口！傅琮恩的悄悄話

