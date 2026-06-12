腫瘤手術後急轉直下 刑大明日之星王志銘搶救不治

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高雄市兩線三星警官王志銘驚傳病逝，享年39歲。警方提供



高雄警界傳出憾事，兩線三星警官王志銘因病辭世，享年39歲。原任高市左營警分局偵查隊長的他，為高雄最年輕偵查隊長，歷任掃黑專責隊及多項偵查要職，參與偵辦張介宗分屍案、左營槍擊命案等重大案件，被視為警界明日之星。據了解，王志銘日前健檢發現腫瘤後接受手術，卻因術後腦壓升高導致器官衰竭，不幸病逝，消息震驚警界。

高雄市警察局刑大行政組長、二線三星警官王志銘驚傳病逝，享年39歲。警方證實，他因健康檢查發現腫瘤後，調回刑大並請假接受手術治療，未料術後病情急轉直下，因腦壓過高再度開刀後陷入昏迷，最終因多重器官衰竭不治，令警界與親友深感哀痛。

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王志銘自雄中畢業後考取警察大學，進入刑事體系服務，歷練豐富，曾任刑事警察局南部打擊犯罪中心偵查正，亦曾派任高雄市刑大隊長及掃黑專責隊隊長，長期投入重大刑案與組織犯罪偵辦工作。

他曾參與多起重大案件偵破，包括張介宗分屍案專案核心調查、跨縣市車手集團追緝案，以及多起槍擊與殺人案件偵辦，辦案績效受到肯定，被同僚稱為「黑道剋星」。

近期他任左營警分局偵查隊長期間，曾主責羅姓男子槍擊命案專案小組，率隊迅速突破案件，完成偵破工作，即便期間外出受訓，仍持續關注案情進度，展現高度責任感與投入精神；如今驟然離世，警界同仁普遍感到震驚與不捨。

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