腫瘤2週暴增1罩杯！ 25歲孕婦切除重建乳房迎新生命

葉狀瘤雖然罕見，但卻可能快速成長，臺中榮總跨科團隊成功協助一名25歲年輕孕婦完成乳房切除及重建手術。這位陳姓女子在懷孕前發現右乳硬塊，短短兩週內腫塊快速增長近一個罩杯大，經診斷為邊緣性葉狀瘤，必須全切右乳。

電腦斷層影像可見陳小姐右乳房的葉狀瘤（紅圈處）。（圖／臺中榮總）

葉狀瘤發生率極低，根據西方統計數據顯示，僅占女性乳房腫瘤的0.3-1%。臺中榮總乳房外科主任洪志強解釋，這種腫瘤由乳房間質組織增生形成，與一般由乳腺管增生的惡性腫瘤不同，發生原因尚不明確。

醫學界普遍認為可能與荷爾蒙及基因突變有關，其特點是生長速度快、疼痛感少，患者多透過自我觸診發現異常。洪志強表示，陳女去年初發現右乳硬塊，因腫瘤已達9公分且需確保安全距離，建議切除整個右側乳房。

臺中榮總整形外科、乳房外科、婦女醫學部團隊共同照護陳小姐（右2），在孕期切除右乳房葉狀瘤、重建並順利生子。（圖／臺中榮總）

「當初得知需要切除乳房時，我的腦筋一片空白。」陳女分享心路歷程時表示，在切除手術後意外發現懷孕，更讓她擔憂未來孩子會問：「媽媽你的胸部為什麼跟別人不一樣？」這個想法堅定了她進行乳房重建的決心。由於健保不給付乳房重建手術，她特別感謝外公、媽媽和丈夫的全力支持，讓她能夠保有完整的身體意象。

臺中榮總整形外科主任呂俊德指出，近年來由於乳房篩檢及自我檢查觀念普及，乳癌發生年齡有年輕化趨勢，加上女性自我意識提升，對於因病切除乳房後的重建需求明顯增加。根據臺中榮總統計，乳房重建手術從2020年到2024年成長近3倍，達90例，預計2025年可望達百例，患者年齡分布從未滿24歲到71歲不等。國際醫學文獻也顯示，乳房重建能有效提高患者自信心、降低焦慮，具有心理治療效果。

臺中榮總整形外科主任呂俊德(右)向民眾說明乳房重建方式。（圖中民眾非個案／臺中榮總）

「我們有兩種主要的乳房重建方式。」主任解釋，傳統方式是使用植入物義乳，而近年醫療技術進步後，發展出利用自體組織移植進行重建，能創造觸感更柔軟、外型更自然且可終身使用的乳房。

不過，這兩種方式各有適用條件，身材偏瘦者不適合自體脂肪重建，身材豐腴者則不建議使用植入物重建義乳。「醫師需要與患者充分溝通，根據個人情況和期望共同決定最適合的重建方式。」

陳女的治療過程並非一帆風順。臺中榮總婦女醫學部醫師林俐伶透露，陳女在孕中期發現子宮頸閉鎖不全的情況，經緊急子宮頸環紮手術及充分準備後，最終於懷孕34週早產，所幸母子均安。

臺中榮總醫療團隊共同照護陳小姐於孕期切除乳房葉狀瘤、重建並順利產子，12月11日提前為她慶生。（圖／臺中榮總）

林俐伶表示，目前醫學文獻上僅有少數類似個案報告，且大多未出現早產情形，陳女的早產可能與她患有糖尿病等其他因素相關，這也凸顯了跨團隊專業諮詢及共同照護的重要性。

「原以為只是單純的乳房腫瘤治療，沒想到寶寶意外報到，變成治療、重建、生產等複雜狀況。」陳女感謝臺中榮總的乳房外科、整形外科、婦產科和新生兒醫療團隊全力照顧，。她也藉此機會提醒所有女性朋友，每月自我檢查乳房十分重要，一旦發現異狀應立即就醫。

葉狀瘤雖然好發於40-50歲女性，但任何年齡層的女性都可能罹患。標準治療方式為手術切除，不需要像一般乳癌那樣接受淋巴結切除、化學治療或放射線治療。陳女被診斷為邊緣性葉狀瘤，為確保周邊組織安全距離，降低復發及轉移機率，醫療團隊建議切除整個右乳房，她於懷孕8週時接受自體腹部皮瓣重建乳房手術，並順利於去年11月生下兒子。

