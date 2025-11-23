腭裂少年勇敢英語演講 羅慧夫表揚228位得福獎助學金得主

228人獲得「得福獎助學金」鼓勵

13歲腭裂少年以英文分享生命故事＿道具

羅慧夫顱顏基金會今（23）日在臺大醫院國際會議中心舉辦「2025 北部地區得福獎助學金頒獎典禮」，典禮由 13 歲腭裂男孩宋晨希以全英語演講揭開序幕。

他坦言自己並不特別喜歡上臺演講，但為了讓自己更勇敢，決定勇於挑戰。宋晨希在校成績亮眼，假日也積極學習游泳、程式設計等課程，展現顱顏孩子同樣擁有多元興趣與無限潛力。

羅慧夫顱顏基金會每年舉辦「得福青年獎助學金」，表揚在學業及各項才藝有優秀表現的顱顏青年，今年共有228人獲獎，其中包括碩博士組15位、大專組80位、高中職組47位、國中組50位、特殊才藝組26位，以及助學金組10位。

其中，獲得「特殊才藝獎學金」的宋晨希，出生時因腭裂接受修補手術，家人曾擔心他未來的咬字與語音能力。然而多年來的努力使他成為一位自信、陽光的少年。在頒獎典禮上，他以流利英文發表演講《My Favorite Color》。

羅慧夫顱顏基金會董事長柯雯青表示，顎裂的人在語言表達上可能有障礙，但他們願意透過演講、口說來表現自己，這對大家來說都是非常大的勇氣。

宋晨希希望以實際行動幫助他人，他除了表示很高興此次有機會獲得獎助學金，在父母的鼓勵下，他想把這次的獎助學金捐出來，回饋給羅慧夫顱顏基金會，支持更多需要幫助的顱顏孩子，並計畫投入志工服務。