腮紅界常勝軍怎麼選？NARS炫色腮紅、倩碧小花腮紅、歌劇魅影胭脂仙女棒，一篇看懂差在哪！
腮紅真的是妝容裡最容易被低估、但一上就立刻有感的關鍵單品！而這幾年討論度始終居高不下的，就屬NARS炫色腮紅、倩碧小花腮紅，還有歌劇魅影的胭脂仙女棒，各自都有一票死忠擁護者，風格卻完全不同，也難怪常被拿來比較。
先說NARS炫色腮紅，它之所以能多年穩坐腮紅熱賣榜，關鍵就在於「顏色實穿度」與「粉體表現力」的平衡做得非常好！刷上臉時顯色但不飛粉，質地滑順、不易與底妝打架，從淡刷的原生氣色到加強輪廓的立體紅暈都能駕馭，加上持色表現穩定，幾乎是很多人化妝包裡一定會回購的定番款。尤其這次推出的新色調是以花卉為靈感延伸，集中在莓果、玫瑰、蜜桃等低飽和暖調色系，搭配柔霧、緞光與細閃不同質地選擇，不只顯白，也很貼近亞洲膚色，日常上妝或約會妝都能輕鬆駕馭。
如果你偏好自然系、或是對膚況比較敏感，倩碧小花腮紅會是很安全的選擇！它最有名的就是義大利專利慢火精緻烘焙技術，讓腮紅從液態轉成粉狀，刷起來輕盈又服貼，完全不怕會卡粉；而且顏色層次細緻，可以慢慢疊加，新手也不太會失手；加上倩碧一貫的低敏配方，連敏弱肌、醫美術後族群都能安心用。整體妝效偏向原生好氣色，是那種「別人看不出你上了腮紅，只覺得你氣色很好」的路線。
也因為「溫和又好上手」的特性，倩碧近期也正式把彩妝線帶進康是美通路，讓原本習慣在百貨靠櫃的人，多了一個更日常、也更好入手的選擇。小花腮紅成為進駐後最受關注的明星品項之一，不只方便補妝、試色門檻更低，對敏弱肌或想找安心彩妝的人來說，也是一種把專櫃品質拉進生活圈的實際改變。
而歌劇魅影胭脂仙女棒走的則是完全不同的方向？它是膏狀腮紅，主打仿膚貼合科技，質地像奶油一樣，指腹輕拍就能推開、邊界自然，相較粉狀腮紅，它在乾肌或換季時特別友善，也能快速完成有質感的好氣色。以新色的「#午夜桑葚」這類莓果調來說，顏色濃郁卻不厚重，帶一點微醺感，很適合想要唇頰同調、或喜歡韓系柔霧妝感的人。
