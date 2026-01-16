腮腺癌早期存活率高達 90%！解析「顏面神經探測」與「頸部旋轉皮瓣」手術趨勢

56 歲的婦人，這兩年來過得並不快樂。原本開朗愛美的她，自從左臉頰莫名出現一個約 4 公分的隆起腫塊後，就變得鬱鬱寡歡。她每天最常做的事，就是獨自對著電腦螢幕，反覆搜尋「臉部腫塊」、「腮腺手術」等關鍵字。

網路上那些「術後臉部凹陷」、「嘴角歪斜」的分享案例，讓她越看越害怕。她擔心萬一開了刀，半張臉就毀了，於是選擇退縮，甚至初步檢查後，因為不敢面對結果而沒了下文；直到腫塊越來越明顯，嚴重影響生活品質，她才在家人鼓勵下，再次鼓起勇氣到醫院求助。

什麼是腮腺癌？為什麼不能「等」？

台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師蔡祐任解釋，腮腺位於我們雙側耳朵下方，是人體最大的唾液腺，平時的工作是分泌唾液，讓我們能順利咀嚼食物並保持口腔濕潤。

廣告 廣告

當腮腺組織出現異常增生時，就會形成腫瘤；蔡祐任指出一個重要的醫學數據：「大約八成的腮腺腫瘤是良性的，但仍有兩成是惡性腫瘤（腮腺癌）。」 最棘手的是，不管是良性還是惡性，初期通常都「不會痛」，只會感覺到臉部隆起。前述患者的情況經抽吸與影像檢查後，高度懷疑是惡性，且病理報告證實為罕見的「腺細胞癌第二期」。

蔡祐任強調，腮腺腫瘤不能因為不痛就置之不理。如果腫瘤持續長大，不僅可能轉移危及生命，還會壓迫到臉部細密的「顏面神經」，到時候就算不開刀，也可能導致臉部麻痺、眼瞼無法閉合。

兩大醫療科技救星：保住健康，也保住美貌

針對前述個案最恐懼的「毀容」問題也是許多人的擔憂，蔡祐任特別採用了結合「美學」與「精準」的手術方案化解：

「顏面神經探測器」：保住生動表情

腮腺內部佈滿了掌管表情動作的神經。為了不傷及無辜，醫師在術中利用探測器精確定位。就像在雷區中避開引信，確保陳女士術後依然能自然地微笑、皺眉，不會出現嘴歪眼斜的困擾。 「頸部旋轉皮瓣修補」：填平外觀遺憾

傳統手術切除腫瘤後，臉頰常會留下一個明顯的大凹坑。蔡醫師在切除癌組織後，同步施行「旋轉皮瓣手術」，從頸部引導健康的皮下組織來修補空腔。這就像是室內裝修中的「填補牆面」，讓術後的兩頰看起來對稱自然。 意外的好處： 這種修補還能降低「弗雷氏症候群」的機率，避免患者在術後恢復期出現「一吃東西臉就流汗」的尷尬困擾。

從恐懼到重生的關鍵！早期治療是關鍵

前述個案在完成手術與後續的放射線治療後，目前恢復狀況非常好，腫瘤沒有復發跡象，更令她驚喜的是，臉上幾乎看不出手術的痕跡。她感動地說，沒想到兩年的擔憂，在專業醫師的幫助下，竟然能圓滿解決。

腮腺癌雖罕見，但早期發現的五年存活率高達 70% 至 90%。如果您或家裡的長輩發現耳垂下方、臉頰處有不明腫塊，千萬不要像陳女士一樣因為害怕而躲起來。現在的醫療技術已經可以兼顧「根除病灶」與「維持外貌」，及早就醫，才能重新找回自信與健康。

文/劉一璇、圖/楊紹楚