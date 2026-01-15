腮腺腫瘤多無痛感或功能異常 旋轉皮瓣手術助保持外觀





【NOW健康 吳思奕／新北報導】56歲的陳女士於2年前突然發現左側臉頰有約4公分的腫塊，因擔心手術影響外觀而遲遲不敢就醫。後來輾轉至醫院透過抽吸及影像學檢查確診為腮腺腫瘤，接受手術切除同時利用頸部旋轉皮瓣進行修補。目前恢復良好，無復發跡象且外貌未受影響，讓她重拾自信。



腮腺腫瘤8成為良性 多半僅外觀改變且無痛感



經手陳女士的台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，腮腺位於雙側耳下方，是主要負責分泌唾液、協助食物消化與維持口腔濕潤的大型唾液腺。當腮腺組織出現異常增生時，可能形成腮腺腫瘤。臨床上約8成的腮腺腫瘤屬於良性，但仍有約2成為惡性，即腮腺癌。兩者主要的症狀都是外觀的改變，但沒有痛感或明顯的功能異常，需要進一步檢查才能分辨。陳女士便是屬於少數罹患惡性腫瘤的個案。

蔡祐任進一步說，陳女是在就診曾經過一番掙扎，擔心手術後臉部外觀會留下明顯凹陷，因此遲遲不敢就醫。後來下定決心就診，接受了抽吸及影像學檢查確認為腮腺腫瘤。考量到外觀影響及腫瘤有惡性的可能，遂安排腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補。術後病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第2期，隨後經放射線治療，目前恢復良好，無復發傾向，且外貌也未受影響。



腮腺癌雖罕見仍具危險 旋轉皮瓣守護外觀



腮腺癌雖然少見，但仍具有潛在的危險性。臨床上，腮腺癌並沒有明確的發生原因，根據台灣癌症登錄資料，腮腺癌屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，其中，按病理型態最常見的為黏液上皮細胞癌，腺細胞癌則較為少見。但當其侵犯周圍組織甚至出現轉移的情形時，便可能危及性命。除此之外，即使病理結果顯示腫瘤為良性，仍可能會因腫瘤逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，因此仍需及早處理。



腮腺腫瘤初步可透過超音波與細針抽吸細胞檢查，但最終仍需以術後病理切片判定良惡性。若診斷為癌症，除了手術之外，必要時還會輔以放射線治療。蔡祐任指出，過去手術治療大多僅將腫塊與腮腺取出，不僅手術傷口長達10公分且病灶會有明顯凹陷，對外觀造成巨大的影響。



為改善術後外觀，目前建議可以同步進行旋轉皮瓣手術。手術過程首先會以隱藏式傷口逐層分離腮腺組織，完整將腫瘤與周圍可能受到侵犯的組織進行切除。同時，由於腮腺內佈滿掌管表情動作的顏面神經，因此手術中會搭配顏面神經探測器輔助定位，謹慎避開顏面神經，確保其功能不受損害。隨後，醫師會利用旋轉皮瓣進行修補，減少術後凹陷或兩頰不對稱的情形。



兩頰出現不明腫塊 建議盡早就醫排查病因



蔡祐任表示，隨著醫療的進步，腮腺切除手術安全性已大幅提升，早期腮腺癌患者的5年存活率可達約70%至90%。且旋轉皮瓣修補不僅能讓術後外觀不受影響，其皮下組織形成的自然隔離層，也能大幅降低恢復期間汗腺與唾液線錯接導致的「弗雷氏症候群」，即患者咀嚼時出現臉部冒汗淋漓的困擾，對生活品質有很大的幫助。最後也提醒民眾，一旦發現兩頰出現不明腫塊，建議盡早至耳鼻喉科就診，尋求專業醫師的診斷，以免延誤治療時機。



