腰力太強！hololive響咲莉歐娜3D熱舞，魔性片段瘋傳

hololive DEV_IS 旗下團體 FLOW GLOW 的隊長「響咲莉歐娜」（響咲リオナ），最近在與另一對團體 ReGLOSS 的 3D 對抗特別節目中，展現了驚人的腰力。

隊長超強的舞力！（圖源：YouTube@hololiveDEV_IS／hololive官方）

在進行體感音樂遊戲《Samba de Amigo 歡樂搖搖派對》的環節時，對上了音乃瀨奏。比賽開始沒多久，響咲莉歐娜便完全投入遊戲節奏，展現出需要極強腰力的舞姿，生動靈活的動作瞬間引爆聊天室。這段充滿爆發力的舞蹈片段很快就在網路上出現剪輯，還被製作成各種迷因和二創圖。

響咲莉歐娜從去年 3D 披露回出道以來，就曾因為展現超精湛的舞技而受到觀眾矚目，讓當時的人氣有一波明顯的漲幅。這次在官方節目中的自然發揮，再次印證了她那相當深厚的舞力，期待在未來能看到更多精彩演出。