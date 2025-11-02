腰圍超標恐心包脂肪
▲新營醫院家庭醫學科翁靖惠醫師提醒腰圍超標恐心包脂肪堆積誘發心跳異常，平時應注意體重心跳變化，及時接受專業檢查。（記者李嘉祥攝）
近期一名中年女性因走路常感到氣喘，至衛生福利部新營醫院家庭醫學科求診，經檢測其身體質量指數BMI為卅二，心臟電腦斷層則顯示心包膜脂肪厚度高達一點四公分（正常約零點四公分），過厚脂肪降低心臟彈性，造成心臟功能受損；新營醫院家庭醫學科翁靖惠醫師提醒腰圍過高的民眾，若近期有「心跳突然快或多跳一拍」、活動時容易喘等情形，最好就醫檢查，可考慮進一步接受心臟影像學檢查，如心臟冠狀動脈電腦斷層（CT）等，以了解心臟結構與功能。
翁靖惠醫師表示，心包膜脂肪厚度過高被視為一項潛在的心血管危險因子，與代謝症候群、高血壓、糖尿病等慢性疾病密切相關；該院健檢中心近期引進先進心臟冠狀動脈電腦斷層血管攝影，發現身體質量指數BMI大於廿七且腰圍超過九十公分的受檢者，約有極高比例合併心包膜脂肪（俗稱心包油），厚度超過一公分。
翁靖惠醫師進一步指出，此脂肪堆積導致心率不整，尤其是心室早期收縮現象頻繁，壓縮心臟收縮功能，使患者輕度活動如走路即感氣喘不適；積極減重對降低心包膜脂肪和改善心臟功能至關重要，減重五%至十%，即可有效減少代謝疾病及心血管風險，讓心臟恢復更佳收縮與運動耐受度，呼籲民眾守護心臟健康從腰圍做起，平時多注意心跳變化，及時接受專業檢查，避免心臟疾病危害生活品質。
