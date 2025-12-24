腰果、荔枝都上榜！10大常見有毒食物 醫示警：恐吃一點就致命

生活中心／倪譽瑋報導

醫師警告，發芽的馬鈴薯不能吃，即使去掉發芽毒素仍會在。（圖／資料照）

有毒的食物有哪些？曾被譽為「全球最帥醫生」的Doctor Mike指出，較常見的食物如未熟荔枝、未處理腰果等10樣，它們含有大小不一的毒性，達到一定劑量就可能引發食物中毒，也示警比較毒的食物如河豚（廚師未妥善處理）、發芽馬鈴薯「吃下去可能會殺了你」。

有毒的食物有哪些？4樣應避開

蘋果籽（Apple Seeds）

Doctor Mike指出，蘋果籽含扁桃苷（amygdalin），腸道代謝會產生氰化物，建議吃蘋果時挑掉；但吃到也不必擔心，要「大量食用」才有中毒風險。

大黃葉（Rhubarb Leaves）

大黃葉片富含草酸（oxalic acid），可能造成腎臟受損，莖部可以食用，但葉子要避開。

未成熟接骨木莓（Elderberry）

種籽含苦味生物鹼，須留意產生的氫氰酸進而引起嘔吐、腹瀉；不過因為果實酸澀，通常是煮熟或加工後食用。

肉豆蔻（Nutmeg）

內含的肉豆蔻醚（myristicin）攝取過量會出現中毒症狀，有致幻作用，也可能讓人昏迷。

廣告 廣告

比較毒的食物 需妥善處理

生腰果 (Raw Cashews)

未經處理的生腰果含有漆酚（Urushiol），市售「生腰果」其實已經加熱去毒。接觸漆酚會造成過敏症狀，例如皮膚炎。

未成熟荔枝（Unripe Lychee）

未成熟的荔枝含次甘氨酸（hypoglycin），會造成低血糖，空腹食用風險更高，過去在印度曾造成多位兒童集體抽搐。

紅腰豆（Red Kidney Beans）

紅腰豆若未充分加熱，所含的植物血凝素（PHA）會引發劇烈腸胃不適如腹瀉、噁心，低溫烹煮難以消除毒性，要食用必須煮沸至少10分鐘以上。

容易引發食物中毒 且症狀嚴重

蓖麻籽（Castor seeds）

蓖麻油已在製程中去除劇毒，可使用；但蓖麻籽含有蓖麻毒蛋白（Ricin），8顆種子的毒素即可對一名成人產生毒性，可能引起發燒、噁心甚至肺水腫。

馬鈴薯發芽（Sprouted Potatoes）

馬鈴薯發芽會讓茄鹼（Solanine）含量大幅增加，該毒素烹煮也不易受到破壞，誤食恐引發噁心、意識喪失、危及生命。

河豚（Pufferfish）

雖能海產店看到，但只有受過嚴格訓練並取得證照的廚師才能處理，河豚體內的河豚毒素（Tetrodotoxin）毒性極強，是氰化物1200倍，誤食恐導致呼吸衰竭。

更多三立新聞網報導

副作用低！研究揭便祕新療法 不用吃藥「直接震出糞便」

2間寶雅相隔30公尺 為何招牌顏色不同？官方解答了

糖尿病怎麼吃才不惡化？醫曝避開5類食物、補對5種營養 3習慣助控血糖

搭飛機勿穿「這類衣服」 大票苦主秒被安檢帶走

