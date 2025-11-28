腰椎常覺刺痛 檢查竟轉移性攝護腺癌 童綜合：接軌國際治療指引 助病友翻轉人生
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】爬山、游泳、帶著另一半出國旅遊，這是65歲阿華 (化名) 在退休前所規畫的人生下半場精彩清單，不料，腰椎、骨盆腔常覺刺痛，好像「針在揻」，以為是骨刺、椎間盤突出，但高階影像檢查報告顯示，攝護腺腫瘤已達七八公分，在荷爾蒙療法、化療相繼失效後， 來自骨頭的錐心之痛，令人槁木死灰，幾乎沒了與對抗病魔的鬥志。在童綜合醫院泌尿腫瘤治療團隊評估下，接受了攝護腺特異性膜抗原正子造影(PSMA)，因而找到適合的精準放射標靶治療，大幅減輕疼痛感並控制病情，重新擁有良好的生活品質，可望接續完成他的退休夢想清單。
童綜合收治近9千攝護腺癌友，居全國區域醫院之冠領先中台灣接軌國際指引樹立新標竿
攝護腺癌被喻為「男人的隱形殺手」，確診癌友人數逐年增加，根據107年至111年癌症登記報告統計，國內攝護腺癌新確診人數逐年遞增，四年新增1.4倍，發生率為台灣男性十大癌的前三名，顯見攝護腺癌對男性健康威脅與日俱增。
每年11 月為國際男性健康倡導月，童綜合醫療社團法人童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會11月28日攜手召開「轉移性攝護腺癌 邁向精準治療」記者會，希望提高男性的健康意識，應接受PSA篩檢、留意身體異常徵兆；另公布童綜合醫院在攝護腺癌診斷與治療領域的卓越成果。
童綜合醫療社團法人童綜合醫院總院長童敏哲表示，該院於2017年9月成立「泌尿腫瘤中心」，致力於爭取國內外新藥、新醫療技術等臨床試驗，並積極推廣攝護腺癌篩檢，建立泌尿癌登資料庫，歷經多年耕耘，建立跨部科團隊合作，心理諮商師、營養師、社工則提供專業協助，目前已是中部地區最受民眾信賴的癌症中心，於2024年收治近9,000名攝護腺癌病友，人數位居全國區域醫院之冠，甚至遠多於多家醫學中心。
童敏哲總院長表示，童綜合醫院同步歐美於2023年引入突破性醫療科技「PSMA (攝護腺特異性膜抗原) 正子造影」，PSMA是一種高度特異性的生物標記，主要存在於攝護腺癌細胞膜蛋白上，近年研究發現，超過8成的攝護腺癌細胞都具有PSMA抗原，可當作攝護腺癌精準檢查與治療的關鍵標的，在進行精準放射標靶前，會先透過正子掃描等檢查確認病灶是否為PSMA陽性，若PSMA陽性的話表示腫瘤具備清楚攻擊的目標，可幫助攝護腺癌患者進行後續治療策略評估及提供監測病況的重要數據，幫助臨床醫療人員為患者量身打造個人的治療計畫，領先全國接軌攝護腺癌國際治療指引。
抗藥出現後的一線生機，精準放射標靶成功翻轉轉移性攝護腺癌病友命運
阿華即為典型PSMA精準檢測後的治療案例，中華民國泌尿腫瘤關懷協會秘書長、童綜合醫療社團法人童綜合醫院泌尿科主任林益聖表示，該個案確診時已是「轉移性攝護腺癌」，癌細胞轉移到淋巴結、骨頭，在其他醫院接受過第一代、第二代賀爾蒙治療，然而三年多後，出現抗藥性而治療失效，隨即接受化學治療、骨頭電療，但療效不佳，除了骨轉移之外，連肺臟、肝臟均有癌細胞蹤跡。
由於確診時已至晚期，術後又歷經荷爾蒙治療、化療、電療、標靶治療，治療期間，作為評估攝護腺癌病況的指標之一PSA(攝護腺特異抗原)指數又起起伏伏，讓阿華心力交瘁，最後指數仍持續飆高，宣告治療失敗。
林益聖指出，阿華去年參加童綜合醫院所舉辦的癌症講座，得知核醫診斷治療有最新進展，因而先接受「PSMA正子造影」檢查，從影像檢查報告中可清楚看見，癌細胞擴散範圍極廣，有如滿天星地分布在骨頭、肺臟、肝臟等器官，確認阿華攝護腺癌細胞帶有PSMA抗原及癌細胞的分布。
接續在童綜合醫院「泌尿腫瘤中心」團隊評估下，阿華接受精準放射標靶治療，藥物猶如在導航系統輔助下，直接鎖定帶有PSMA癌細胞並進行毒殺，阿華歷經4次治療後，PSA指數下降近50%，且淋巴結、骨頭、肺臟、肝臟等多處轉移狀況也明顯好轉，最重要的是大幅減輕骨頭疼痛，提高生活品質，讓他對未來充滿希望，願與癌症再度一搏。
「對於晚期攝護腺癌患者來說，不管接受化療、荷爾蒙療法、標靶藥物，幾年後都會深陷抗藥性困境。」中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長、童綜合醫療社團法人童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，以荷爾蒙療法為例，平均約可撐上三年，如果一二代藥物合併使用，可能再加上一年，但仍得面對復發、轉移的殘酷事實。
歐宴泉院長解釋，目前醫界在「轉移性去勢抗性攝護腺癌」治療上，主要握有5大治療武器，包括化學治療、新一代荷爾蒙治療以及放射標靶鐳-223，現階段也有精準治療可作為病友新選擇，如PSMA陽性表現者可使用新一代精準放射標靶治療；BRCA1/2基因變異者，則可使用過去用來治療乳癌、卵巢癌的標靶藥物「PARP抑制劑」。
轉移性攝護腺癌進入精準治療時代，醫籲五十歲以上男性務必接受一次PSA檢測
歐宴泉院長表示，精準放射標靶治療問世後，開啟了轉移性去勢抗性攝護腺癌患者的一線生機，研究顯示，轉移性去勢抗性攝護腺病友接受精準放射標靶治療後，疾病惡化風險降6成、整體死亡風險降低近4成，且有將近５成的患者其PSA指數能下降超過一半，再者，亦能有效緩解疼痛、減少骨骼相關併發症，大幅改善生活品質。
此突破性療法兼具「診斷」與「治療」的特性，先透過「氟18」、「鎵68」等診斷用同位素，配合標靶分子，可精準確認癌細胞轉移至淋巴腺、骨頭等部位，釐清風險高低，並精準診斷分期；接續治療部分，標靶分子會結合治療用同位素，再度鎖定癌細胞進行準確狙擊，周邊健康組織幾乎不受影響，因此副作用低，對於抗癌多年、身體狀況不佳的病友來說，可謂一大福音。
目前國外已將精準放射標靶治療列入晚期攝護腺癌的標準治療，國內最新版治療指引中也納入此新療法用於「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，宣告轉移性攝護腺癌正式邁入精準治療新時代。
在台灣，高達三成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加，如何早期發現治療為當務之急，歐宴泉院長表示，早期攝護腺癌患者的五年存活率超過九成，呼籲五十歲以上男性務必接受一次PSA檢測，希望國健署能夠比照歐美國家，儘速將此血液篩檢列入公費成人癌篩項目。
深知攝護腺癌篩檢的重要性，童綜合醫院自2019年起於院內及社區舉辦免費PSA篩檢活動，癌症預防成果顯著。歐宴泉院長表示，PSA篩檢公益活動廣受台中市民支持，每年約有三四千名男性報名參與，透過抽血，瞭解自身是否為攝護腺癌高風險族群。調查發現，約有一成多受檢者PSA指數異常，接受進一步肛門指診、切片檢查，平均每年可發現一二十名攝護腺癌症患者，這項PSA篩檢公益活動邁入第七年，今年活動名稱為「三分鐘護一家、爸爸健康一童罩」攝護腺免費篩檢，總院長童敏哲呼籲，中部地區中老年男性踴躍報名參加，即使不幸確診罹癌，只要早期發現，早期治療，均有不錯治療效果。詳細篩檢資料，請至童綜合醫院官方網站搜尋。
其他人也在看
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 3 小時前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 5 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 2 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 21 小時前
女星年初檢查正常年底卻變乳癌 自曝乳癌無法完全治好！醫揭2種乳癌長超快
在經典韓劇《順風婦產科》中飾演美月媽媽的58歲女星朴美善，今年2月無預警暫停活動，時隔半年才證實罹患乳癌。近日她在劉在錫節目中首度露面，坦言8次化療中，竟有4次併發肺炎，身心俱疲，更表示已做好「無法完健康2.0 ・ 1 天前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 9 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 1 天前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 天前
一劑要價1億元！台大研發最貴「億元罕藥」上路 健保12月3新制一次看
天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元；往後每年新增5人，藥費5億元。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
婦蹲整天馬桶罹大腸癌 醫：排便出現「7變化」有危險
台中市70多歲婦人近日出現排便習慣改變、糞便有血或黏液等症狀，甚至在家中蹲整天馬桶都無法排便，直到因身體虛弱無力，家人緊急將她送往大甲李綜合醫院急診，經檢查確診大腸癌。中天新聞網 ・ 1 天前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 1 天前
別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為
糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「2飲品」=超強顧齒飲料！營養師大推：預防蛀牙、牙周病
口腔健康與飲食有關，選擇正確的食物，有助於預防蛀牙。營養師宋明樺表示，若想防止牙周細菌生長、蛀牙，平時除了多喝白開水，也可以選擇「無糖茶飲」，例如紅茶或綠茶，幫助維持口腔衛生、平衡口腔菌叢，但不建議咖啡當水喝，長時間飲用會提高蛀牙風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
翁日吞20顆保健品 醫胃鏡一照食道出事了
[NOWnews今日新聞]一名70歲老翁為了保養身體，每天服用20多顆保健品，卻發生胸痛、吞嚥不適，就醫檢查發現食道中段潰瘍。醫師提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
糖尿病年輕化！ 控糖應注意飲食、運動、末梢血液循環
市面上常見魚油、納豆和精氨酸可幫助清除血栓；銀杏葉萃取物則能幫助促進血液循環，若針對改善末梢血液循環的產品，張鳳梅藥師舉例民眾耳熟能詳的循利寧，擁有專利萃取技術的標準化製程，品質有保障；活性有效成分明確，劑量和質量相對穩定；以及產品療效有科學數據的醫療實證支持。NOW健康 ・ 1 天前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 1 天前