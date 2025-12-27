腰痛原因解析｜護腰怎麼選？醫師教你正確保護腰部

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

經常閃到腰或是要預防腰部疼痛，除了要配戴適合的護腰之外，還要做到姿勢正確以及強化核心肌群。

腰痛總是讓人坐立難安，預防腰痛除了要做到姿勢正確、強化核心肌群，以及避免衝撞傷害與做好體重控制之外，善用護腰輔具對於腰部的保護也有些許的幫助。

人體的腰背部位主要是由脊椎骨、韌帶、椎間盤以及肌肉等所組成，如果有任何一部分不健康，出現發炎反應，或是結構異常導致壓迫到神經組織，就會產生疼痛。

廣告 廣告

避免讓脊椎承受力的姿勢

要保護這些組織，平常除了要盡量避免某些會讓脊椎承受巨大壓力的姿勢，並且要經常變換姿勢以分散受力面積，與強化腰部的肌肉力量之外，也可以使用腰部支撐輔具產品，也就是俗稱的「護腰」，特別是需要長久站立或是搬運重物者，在工作的時候，不妨穿上護腰來保護腰部，以免受到傷害。

市售的護腰輔具主要有兩大類：一種是內附軟鋼條的護腰，具有矯正神經肌肉與骨骼系統的功能，通常動過脊椎手術後，醫師叮囑要穿戴半年的護腰，就是屬於這一類；另一種則未附有鋼條，但也可以保護腰椎及週邊組織，避免受到傷害。

選購輔具按照自身需求

護腰產品的功能原理，不外乎是透過對腹部加壓以支撐腰部，並限制活動來保護腰部，以便減少扭傷機會，也有些品牌強調護腰的材質，可以保暖或是會發熱、釋放遠紅外線或負離子等元素，可以加快腰部的血液循環、緩解肌肉的疲勞。

在選購護腰輔具時，可以按照自身的需求來做考量，而護腰的材質透不透氣？穿起來會不會悶熱不舒服？究竟能不能穿得住？這些問題最好也都一併納入評量。

腰椎滑脫症患者因為腰椎有不穩定的位移問題，除了穿戴護腰之外，仍需確實訓練核心肌群，才能真正對腰椎健康有所幫助，建議患者可以先從簡單的熱身、拉筋運動開始做起。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.喝豆漿補鈣，骨質仍快速流失？ 營養師曝「真正高鈣食物」防骨鬆、骨折

.肋骨骨折只能等自然好？ 「新式手術」不必再忍痛