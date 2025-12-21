腰痛恐是腎結石！原因、症狀與危害一次看
腎結石形成的 4 大原因
1. 水分攝取不足
水喝太少、尿量過低，尿液濃度變高，使礦物質更容易結晶，為最主要成因。
2. 飲食不均衡
高草酸（如菠菜、堅果）、高蛋白、高鹽飲食都會增加尿鈣或尿酸排出，提高結石風險。
3. 代謝或疾病因素
痛風、甲狀旁腺亢進、肥胖、代謝症候群等。
4. 遺傳與體質
家族中若有人有腎結石，個人發生率較高。
腎結石的常見症狀＆可能造成的人體危害
腎結石初期可能無症狀，但當結石掉入輸尿管阻塞時，可能會出現以下症狀：
腰部、下腹或鼠蹊部的劇烈絞痛
血尿
頻尿、排尿疼痛
發燒、寒顫（表示可能合併感染）
疼痛常讓人無法坐立，為腎結石最典型的表現。
未及時處理，腎結石可能造成的人體危害：
1. 尿路阻塞
結石堵住輸尿管會造成腎臟積水，長期可能損害腎功能。
2. 感染與腎盂腎炎
結石磨損尿路或造成滯留尿液，易導致細菌感染，嚴重時甚至可能發生敗血症。
3. 增加腎臟病風險
大型結石若長期存在，可能壓迫腎臟組織，使腎臟萎縮，提升慢性腎臟病的機率。
如何預防腎結石？
每天喝足 2000 c.c. 水分，保持尿液清亮是最有效的預防方式。
減少高鹽、高蛋白、含糖飲料；草酸體質者適度減少高草酸食物。
維持健康體重、規律運動。
避免憋尿，減少尿路沉積與感染風險。
腎結石雖然常見，但透過充足喝水、健康飲食與良好生活習慣，多數情況都能預防。若出現疼痛或血尿等症狀，建議及早就醫檢查，避免對腎臟造成長期傷害。
