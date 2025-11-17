腰痠背痛可能是肥胖所致！ 但體重就是減不下來？中醫曝應從「體質」下手

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

現代人常因久坐、姿勢不良而腰痠背痛，但事實上體重過重也是痠痛的元凶之一，不過減肥方法試了百百種，成效依舊不彰該怎麼辦呢？中醫診所院長章晉瑋醫師表示，這些困擾其實可能都與「體質」密切相關，古老的「五行」理論（金、木、水、火、土），正是解鎖健康瘦身、告別疼痛的關鍵。

五行體質肥胖症狀各不相同

中醫將人體五臟（肝、心、脾、肺、腎）與自然界的五行（木、火、土、金、水）對應，在《黃帝內經》中有提到，五行之間相生相剋，維持身體的動態平衡。因此，中醫認為肥胖與五臟六腑功能失調息息相關。章晉瑋醫師表示，不同五行體質的人，肥胖時容易出現特定的症狀群：

金行人（肺主）： 易有呼吸道敏感、痰多、皮膚乾燥，秋季不適感加重。

木行人（肝主）： 心思細膩但情緒起伏大，易肝氣鬱結、免疫力不穩、失眠、氣血不暢。

水行人（腎主）： 怕冷、易累、手腳冰冷，常見腎氣不足、水腫、腰膝痠軟無力（腰痠背痛大宗族群）。

火行人（心主）： 個性較急、易心煩，常有失眠、嘴破、臉部潮紅、心悸。

土行人（脾主）： 消化力弱、易脹氣水腫、常感疲倦、舌苔厚膩。

如何判斷體質？簡易評估方式自我檢視

若要判別自己的五行體質，章晉瑋醫師提醒，詳細需由專業中醫師診斷，不過也提供以下簡易自我觀察方向供民眾參考：

金：個性堅毅，易痰多、皮膚乾、呼吸不順或便秘，秋天不適。

木：心思細，情緒起伏大，易鬱悶、失眠、經前不順。

水：怕冷、易累、手腳冷、腰膝易痠軟、頻尿或水腫。

火：個性急、易心煩、失眠、嘴破、臉易紅、怕熱。

土：消化弱、易脹氣或腹瀉、身體沉重感、水腫、舌苔厚。

中醫減重五行體質有不同調理方法

從中醫觀點來看，這些體質特質可能會影響減重成效、復胖風險，而且還是慢性疼痛的潛在根源，因此若能了解自身體質屬性並針對性調理，將有助於提升代謝、穩定體重、緩解不適。

章晉瑋醫師強調，中醫減重講究「因人制宜」，透過專業「辨證論治」，結合中藥、針灸及生活指導，從根本調理臟腑功能以達成健康且不易復胖的效果，而不同的五行體質有以下不同的調理方法：

金行人（著重潤肺化痰）

木行人（著重疏肝解鬱）

水行人（腰痠背痛重點族群，著重補腎利水）

火行人（著重清心瀉火）

土行人（著重健脾利濕）

民眾若遇減重瓶頸、長期受腰痠背痛所苦，不妨尋求合格中醫師的專業評估，從中醫角度重新認識自己的體質，找出最適合自己的五行調養之道。章晉瑋醫師表示，均衡飲食、規律運動、充足睡眠是健康減重的三大基石，在此之上，若能運用中醫五行智慧辨識體質、精準調理，將能更有效調和臟腑、提升代謝，達到標本兼治、健康持久的瘦身效果，同時緩解腰痠背痛等肥胖相關困擾。



