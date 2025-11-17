腰痠背痛可能是肥胖所致！ 但體重就是減不下來？中醫曝應從「體質」下手
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
現代人常因久坐、姿勢不良而腰痠背痛，但事實上體重過重也是痠痛的元凶之一，不過減肥方法試了百百種，成效依舊不彰該怎麼辦呢？中醫診所院長章晉瑋醫師表示，這些困擾其實可能都與「體質」密切相關，古老的「五行」理論（金、木、水、火、土），正是解鎖健康瘦身、告別疼痛的關鍵。
五行體質肥胖症狀各不相同
中醫將人體五臟（肝、心、脾、肺、腎）與自然界的五行（木、火、土、金、水）對應，在《黃帝內經》中有提到，五行之間相生相剋，維持身體的動態平衡。因此，中醫認為肥胖與五臟六腑功能失調息息相關。章晉瑋醫師表示，不同五行體質的人，肥胖時容易出現特定的症狀群：
金行人（肺主）： 易有呼吸道敏感、痰多、皮膚乾燥，秋季不適感加重。
木行人（肝主）： 心思細膩但情緒起伏大，易肝氣鬱結、免疫力不穩、失眠、氣血不暢。
水行人（腎主）： 怕冷、易累、手腳冰冷，常見腎氣不足、水腫、腰膝痠軟無力（腰痠背痛大宗族群）。
火行人（心主）： 個性較急、易心煩，常有失眠、嘴破、臉部潮紅、心悸。
土行人（脾主）： 消化力弱、易脹氣水腫、常感疲倦、舌苔厚膩。
如何判斷體質？簡易評估方式自我檢視
若要判別自己的五行體質，章晉瑋醫師提醒，詳細需由專業中醫師診斷，不過也提供以下簡易自我觀察方向供民眾參考：
金：個性堅毅，易痰多、皮膚乾、呼吸不順或便秘，秋天不適。
木：心思細，情緒起伏大，易鬱悶、失眠、經前不順。
水：怕冷、易累、手腳冷、腰膝易痠軟、頻尿或水腫。
火：個性急、易心煩、失眠、嘴破、臉易紅、怕熱。
土：消化弱、易脹氣或腹瀉、身體沉重感、水腫、舌苔厚。
中醫減重五行體質有不同調理方法
從中醫觀點來看，這些體質特質可能會影響減重成效、復胖風險，而且還是慢性疼痛的潛在根源，因此若能了解自身體質屬性並針對性調理，將有助於提升代謝、穩定體重、緩解不適。
章晉瑋醫師強調，中醫減重講究「因人制宜」，透過專業「辨證論治」，結合中藥、針灸及生活指導，從根本調理臟腑功能以達成健康且不易復胖的效果，而不同的五行體質有以下不同的調理方法：
金行人（著重潤肺化痰）
木行人（著重疏肝解鬱）
水行人（腰痠背痛重點族群，著重補腎利水）
火行人（著重清心瀉火）
土行人（著重健脾利濕）
民眾若遇減重瓶頸、長期受腰痠背痛所苦，不妨尋求合格中醫師的專業評估，從中醫角度重新認識自己的體質，找出最適合自己的五行調養之道。章晉瑋醫師表示，均衡飲食、規律運動、充足睡眠是健康減重的三大基石，在此之上，若能運用中醫五行智慧辨識體質、精準調理，將能更有效調和臟腑、提升代謝，達到標本兼治、健康持久的瘦身效果，同時緩解腰痠背痛等肥胖相關困擾。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥腰痠背痛可能是肥胖所致！ 但體重就是減不下來？中醫曝應從「體質」下手
其他人也在看
BMI非唯一指標 體脂肪才是健康關鍵
美國職棒球星大谷翔平身高193公分、體重約95公斤，身體質量指數（BMI）為25.5，屬於「過重」範圍，這正是BMI的侷限，無法區分肌肉與脂肪的差異。醫師指出，真正影響健康的關鍵是體脂肪，甚至要進一步考慮體脂肪的量和分布位置。中時新聞網 ・ 1 天前
華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤
這起悲劇發生在14日，華人一家當時前往加州知名景點大蘇爾（Big Sur）附近觀看海浪。男子和五歲的女兒被巨浪捲入太平洋...世界日報World Journal ・ 20 小時前
航空減碳新解 波音攜手新創企業封存10萬噸碳排
（中央社舊金山16日綜合外電報導）波音（Boeing）公司與氣候新創業者Charm Industrial達成協議，將封存 10萬公噸營運所產生碳排。這是航太巨頭波音目前所端出最具雄心的一項永續行動。中央社 ・ 1 天前
中信金總座：將拓海外8據點
中信金控積極擴張海外版圖。中信金總經理高麗雪17日於法說會中報喜，她指出，中信銀在年底至明年第一季前會在越南、印度、美國、澳洲、印尼、日本等地拓八個據點；今年前三季中信銀海外獲利占整體銀行34％，成長較大是東南亞、東北亞日本，另外，目前並沒有踩雷僑福。工商時報 ・ 20 小時前
振永脫衣太害羞！宋柏緯驚呆「只能看到兩塊胸肌」 她曝曾低潮求助諮商
電影《那張照片裡的我們》於金馬影展首映，導演湯昇榮、鄭乃方率主演振永、李沐、宋柏緯出席與觀眾互動。首次挑戰台灣電影的韓星振永，用流利中文侃侃而談拍攝點滴，笑料、告白與幕後花絮一口氣全說，讓現場粉絲嗨翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
菲接棒2026東協主席國 外長：盼完成南海行為準則
（中央社馬尼拉17日綜合外電報導）菲律賓外交部長拉薩洛今天表示，期盼菲國明年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國期間能夠完成制定南海行為準則，並表示東南亞國家與中國對此已逐漸形成共識。中央社 ・ 1 天前
30公分高小巨人 用雙手撐出一片天
今天來帶你看總統教育獎得主，台南12歲的潘聖捷，他出生時後雙腳沾黏，下半身發育不完全，不過他卻十分樂觀也貼心，並對跳舞很有興趣，用雙手撐起身子舞動，還拿下特殊學生才藝第一名，30公分的身高，靠著雙...大愛電視 ・ 1 天前
奈及利亞西北部中學槍響 武裝分子綁架25女學生
（中央社拉哥斯17日綜合外電報導）奈及利亞警方表示，一群幫派分子今天持槍襲擊了奈及利亞西北部的一所女子中學，綁架了25名女學生。中央社 ・ 1 天前
「全民安全指引」要普發 林飛帆上外媒談：展現自我捍衛決心
國防部今年9月推出新版《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，首刷5千本實體書，另也提供數位版下載，《路透社》今（17日）報導指出，主導計劃的國安會副秘書長林飛帆表示：「這本冊子展現我們捍衛自身的決心」，預計本週起陸續全台家戶發放，而指引剛推出時林飛帆就強調：「任何關於國家戰敗或政府投降的訊息都是假訊息。」鏡新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風釀災蘇澳獨居婦溺斃 家屬不滿公所延遲通報
宜蘭蘇澳日前受到鳳凰颱風影響淹水嚴重，如今新增一名死亡的個案，是一名黃姓獨居老婦人，在家中一樓不幸溺斃，家屬則不滿鎮公所延遲通報，今（17）日鎮長公開致歉坦言有疏失。另外，煙波飯店在颱風期間，超過30輛車在地下室泡水，有11名受災住客不滿業者後續處理，打算集體訴訟，業者則回應說會委託第三方公正單位、釐清相關責任。公視新聞網 ・ 1 天前
國道3號龍井段邊坡雜草火警 夜空映火光 (圖)
台中市龍井區國道3號南下185公里處東側山坡17日傍晚發生火警，因火勢猛烈，遠處即可看到山頭竄出火光；消防表示，現場為雜草起火燃燒，火勢已控制，無人員受傷，燃燒面積評估中。中央社 ・ 1 天前
宏正：明年業績有望雙位數成長
宏正自動科技看好2026年全球總經有望回穩，半導體產業擴廠仍帶來利多，另新產品加入進一步完備產品線，有利新專案拓展，皆可望為宏正在IT架構管理解決方案主力業務添助動能，加上旗下機櫃業務逐漸推展訂單中，宏正2026年業績仍將以挑戰雙位數成長為目標。工商時報 ・ 20 小時前
高市台灣有事說引中國反彈 祭出多項手段反制日本
日本首相高市早苗有關台灣有事的發言引發中國強烈反彈，雙方對立情勢不斷升級，北京要求高市撤回相關說法，但只有得到「以後發言會更加謹慎」的回應，於是接連透過各種手段反制，包括今（17）日開始在黃海展開為期3天的實彈射擊演習，警告如果日本用武力介入台海將構成侵略行為，中方必定會迎頭痛擊；另外還發布留學預警，並且建議中國公民基於安全避免前往日本旅遊。公視新聞網 ・ 1 天前
更保台中分會「一雙鞋、走正路」計畫贈鞋儀式 (圖)
台灣更生保護會台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，向企業募集全新4000雙運動鞋捐贈矯正署，17日下午在法務部舉行捐贈儀式，收到新鞋的更生朋友，也都會收到部長的一封信，鼓勵「在未來邁開步伐、翻轉人生」。中央社 ・ 1 天前
館長駁爆料反咬遭勒索！連三天直播「抖內逐日遞增」 驚人6位數曝光
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）近日遭成吉思汗元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，多項指控包括館長介入他人感情、性...FTNN新聞網 ・ 1 天前
參選縣長起手式？陳琬惠突發正裝照：2026用行動改變宜蘭
距離2026九合一選舉僅剩1年左右時間，其中宜蘭縣長部分，民進黨在上個月已經提名律師林國漳代表參選，國民黨方面，則有立委吳宗憲及縣議長張勝德表態；至於民眾黨部分，前立委陳琬惠則在今（17）晚PO出正裝照，稱「2026用行動改變宜蘭」，似乎也正式表態投入宜蘭縣長選舉。中天新聞網 ・ 1 天前
視線不佳釀連環追撞！西濱快速道路「駕駛跳開逃命」畫面曝光
台61線西濱快速道路彰化鹿港段深夜發生三車連環撞擊事故，起因是第一車疑似視線不清自撞護欄後逆向停下，駕駛下車揮手示警卻險些被後車撞上，隨後發生連環追撞，第二車駕駛下車查看車損時被第三車撞傷。事故現場因缺乏路燈照明，成為肇事的重要因素，導致三車嚴重毀損。鹿港交通分隊小隊長施義宏表示，「第一台車疑似因視線不良追撞護欄，第二台車因閃避不及而追撞第一台車，第二台車駕駛下車查看車損時，遭第三台車追撞。」現場目擊的重機騎士協助處理，傷者已送醫治療。TVBS新聞網 ・ 1 天前
葛仲珊霸氣回歸 新歌一週百萬點擊
記者戴淑芳∕台北報導 嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊在社群上傳新歌〈homerun全壘…中華日報 ・ 1 天前
國道3號龍井段邊坡雜草火警 夜空映火光無人傷
（中央社記者趙麗妍台中17日電）國道3號南下185公里處（台中市龍井區），東側山坡今天傍晚發生雜草火警中央社 ・ 1 天前
芬普尼毒蛋風波 文雅畜牧場4萬顆雞蛋流出台中
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋、雞羽、雞糞含禁藥芬普尼，引發食安疑慮。縣 […]觀傳媒 ・ 1 天前