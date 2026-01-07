腰痠背痛竟是骨鬆前兆？醫警告：冬天少日照「骨折機率飆高20％」

冬季天氣寒冷，除了好發心血管疾病外，骨折的風險也明顯升高。根據統計，台灣每年1～3月的髖部骨折發生率為全年最高，較夏季增加約20%。對骨質疏鬆症患者而言，一旦發生骨折，不僅可能導致長期臥床，還會大幅提高各種併發症的風險。醫師提醒，應從年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好的生活習慣，才能建立穩固的骨骼基礎。







骨質疏鬆早期無症狀



振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，根據國民健康署資料顯示，台灣65歲以上民眾中，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性，且隨年齡增長而增加，骨質疏鬆症的盛行率隨著人口老化將逐日漸增，已成為不容忽視的重大公共衛生議題。

骨質疏鬆症在早期通常是沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀的改變，因此容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折，其所造成的疼痛、臥床與失能，會大幅影響生活品質與自理能力。





冬季骨折發生機率飆高20%



鐘子超指出，台灣每年1～3月的髖部骨折發生率為全年最高，較夏季高出約20%。維生素D是維持與提升骨密度的關鍵營養素，而人體約有80%的維生素D來自陽光。

然而冬季氣候濕冷、日照時間縮短，容易造成維生素D攝取不足，進而影響骨骼健康。在此情況下，一旦發生跌倒，骨折風險便大幅提升。尤其對骨質疏鬆症患者而言，骨折不僅可能導致長期臥床，還會增加失能及各種併發症的風險。





定期篩檢有效防骨質疏鬆



骨質疏鬆如何預防？鐘子超說明，許多民眾為預防骨鬆而積極補充鈣質，但僅靠鈣質仍嫌不足，應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。

特別是停經後的女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，也建議應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。除了定期檢查，平時也要留意身體變化。若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在2年內身高縮短約2公分，就應提高警覺，及早就醫。





維持骨骼健康「愈早愈好」



骨質疏鬆藥物有哪些？鐘子超表示，目前骨質疏鬆的藥物包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等，藥物的劑量可依個人療效調整，除了口服藥物，也有半年或一年一次的注射針劑可選擇。建議與專科醫師討論後，選擇最適合的治療方式，積極配合治療，才能及早控制病情，保有生活品質。

鐘子超呼籲，骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應「愈早愈好」。從年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為腰痠背痛竟是骨鬆前兆？醫警告：冬天少日照「骨折機率飆高20％」