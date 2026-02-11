腰痠、水腫別輕忽 腎臟可能已在求救！醫揭中西醫5大護腎關鍵

腎臟如同人體的「廢水處理場」，負責過濾代謝廢物與調節電解質，一旦功能惡化恐走向慢性腎衰竭，甚至需透析治療。（圖片來源／photoAC）

腎臟被稱為人體的「沉默器官」，當它出現問題時，往往已悄悄受損多年卻毫無痛感。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏指出，腎臟病初期症狀並不明顯，許多患者等到出現水腫、疲倦、食慾不振，甚至呼吸喘、意識不清時才就醫，往往已進展至慢性腎衰竭，甚至必須接受透析治療。

腎臟如同體內廢水處理場

陳建宏解釋，人體左右各有一顆腎臟，位於後腹腔，負責調節水分與電解質平衡、排除代謝廢物與毒素，同時分泌多種酵素與荷爾蒙，包括調控血壓的腎素（renin）、促進紅血球生成的紅血球生成素（EPO），以及活化維生素D以維持骨骼健康。

若將人體比喻為一座城市，腎臟就是不可或缺的「廢水處理場」，負責過濾血液中的代謝產物，並經由尿液排出體外。

當腎臟因糖尿病、高血壓、慢性腎絲球腎炎、長期藥物傷害或自體免疫疾病等因素受損，就可能形成慢性腎臟病。由於腎臟本身缺乏痛覺神經，即便功能逐步下降，患者也難以察覺，因此被稱為「無聲殺手」。

腎功能惡化，恐走向洗腎

陳建宏表示，根據臨床觀察，慢性腎臟病若未妥善控制，腎絲球過濾率持續下降，最終可能進入末期腎臟病（ESRD），也就是俗稱的「尿毒症」，必須依賴血液透析或腹膜透析維持生命。

「許多患者是在例行健康檢查中發現腎功能異常，或因其他慢性病追蹤時才發現腎臟已受損，因此定期篩檢極為重要。」

他強調，腎臟病並非全然無法控制，只要及早發現並積極治療，配合生活型態調整，多數患者可有效延緩惡化速度。

中西醫整合緩解不適與併發症

除了西醫在血壓、血糖控制與藥物治療上的標準處置外，中醫也可在穩定病情與改善症狀方面發揮輔助角色。

陳建宏指出，中醫治療腎臟病強調「整體調理」，透過辨證論治，運用中藥、針灸、推拿整脊等方式，協助改善水腫、腰痠背痛、皮膚搔癢、疲倦、焦慮與失眠等常見併發症。

在中醫理論中，「腎」主水、藏精，與生長發育、骨骼健康及免疫功能密切相關。慢性腎病患者常見氣血虛弱、脾腎不足或濕熱內蘊等體質問題，因此治療上會依個人體質調整用藥，目標在於扶正固本、減少發炎反應、改善循環與代謝功能。

針灸與穴位按摩亦是常見輔助方式。

陳建宏說明，按揉「神門穴」與「湧泉穴」有助安神定志、改善睡眠品質；刺激三陰交、足三里與陽陵泉可減輕疲勞、提升體力；按壓合谷、太溪及腎俞穴則可舒緩疼痛與腰痠不適。部分研究認為，適度刺激穴位可能與促進血清素分泌、調節自律神經及改善血液循環有關。

不過他也提醒，中醫治療應由專業醫師評估，避免自行購買偏方或來路不明的中藥，以免增加腎臟負擔。

中醫透過針灸與穴位按摩調理體質，按揉神門、湧泉等穴位，有助改善失眠與疲勞等腎病常見不適。（圖片來源／freepik）

5大原則守護腎臟健康

陳建宏強調，腎臟保健重在日常預防，無論腎功能是否正常，都應建立正確觀念：

1、謹慎使用具腎毒性的藥物與食品

部分止痛藥（如非類固醇消炎止痛藥）、某些抗癌藥物、含重金屬或不明成分的草藥，都可能對腎臟造成傷害。使用前應諮詢醫師或藥師。

2、長期服藥者定期監測腎功能

尤其是高血壓、糖尿病、心血管疾病患者，更應定期抽血檢查肌酸酐與腎絲球過濾率。

3、妥善控制慢性疾病

糖尿病與高血壓是導致慢性腎臟病的主要原因，穩定血糖與血壓是延緩腎功能惡化的關鍵。

4、避免濫用來路不明藥物

部分標榜「快速排毒」「強效補腎」的產品可能含有傷腎成分，切勿輕信誇大療效。

5、遵從醫囑、避免過量用藥

即使是保健食品，也應適量使用，以免增加代謝負擔。

此外，維持均衡飲食、控制鹽分攝取、避免長期高蛋白飲食、規律運動與充足睡眠，同樣是保護腎臟的重要基礎。

早期篩檢是最有效的防線

陳建宏提醒，40歲以上民眾、有家族史、三高族群或長期服藥者，應定期接受尿液與腎功能檢查。腎臟病雖然早期無聲，但透過簡單抽血與驗尿即可發現異常。

「腎臟不是等到痛才有問題，而是當你覺得不對勁時，往往已經太晚。」他強調，唯有從生活細節做起，並結合中西醫整合照護，建立完整防護網，才能有效預防或延緩腎衰竭的發生，守住這座默默運作的生命關鍵器官。

