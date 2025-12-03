腳下畫出生命韌性 部桃新屋分院身障者日病友活動溫暖登場





為響應 12 月 3 日國際身心障礙者日，衛生福利部桃園醫院新屋分院今（3）日上午於三樓病房康樂室舉辦「腳伴顏料的彩色人生—堅毅與創作的力量」病人關懷活動，邀請國際口足畫藝協會（MFPA）畫家廖瑞金老師親臨分享。廖老師以腳下畫筆展現驚人的生命張力，將自己突破身體限制、逐夢不懈的歷程娓娓道來，帶領病友、民眾及院內同仁在藝術創作中重新感受勇氣與希望，彩色的筆觸不只落在畫布上，也悄悄烙印在每位參與者心中，成為繼續前行的力量來源。

廣告 廣告

活動中，廖老師以幽默而真摯的方式分享創作心境，他以腳掌夾筆、專注落筆的身影，令現場觀眾深受震撼。筆尖在畫布上勾勒出的線條與色彩，呈現的不只是技巧，更是一段段與生命拔河、選擇勇敢向前的歷程。多位病友表示，親眼看見廖老師以行動詮釋「限制不是終點」，讓自己在治療路上的辛苦多了一份理解與力量，也更願意以正向態度面對未來挑戰。

新屋分院社工師李秀玉分享，藝術具備療癒人心的力量，而廖老師的故事正以最溫柔的方式提醒大家，障礙並非阻礙，而是不同的生命風景。「藝術讓人重新看見自己，廖老師用腳畫筆展現的韌性與熱情，也讓病友與家屬感受到被支持與被理解的溫度。」她說，期待透過更多關懷活動，讓醫院不只是治療疾病的場所，更是陪伴病友與家庭走過難關的力量基地。

衛生福利部桃園醫院新屋分院副分院長柯盛文表示，此次活動不僅提供病友與民眾接觸藝術的機會，也透過講者生命經驗讓院內注入溫暖、勇氣與感動。他強調，新屋分院將持續推動多元包容的關懷方案，從照護到心理支持都會更全面，致力打造更友善的醫療環境，讓病友在身、心、靈各面向都能獲得完整的陪伴支持。



更多新聞推薦

● 民進黨中央人事調整 發言人增李坤城 卓冠廷、戴瑋姍辭黨職衝地方議員選戰