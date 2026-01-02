腳傷惡化長期難癒 菩薩心腸勸慰就醫

北區慈濟人醫會，每兩個月定期前往新北市的山城瑞芳，拜訪年長者，也為不方便就醫的民眾守護健康。這一趟剛好遇到一位、腳受傷已經超過兩年都無法痊癒的藍先生，醫師檢查了傷口，第一時間判斷必須轉診到大醫院住院治療，才能保住他的腿。志工和醫師苦口婆心地勸說，他終於答應要去大醫院做治療，也讓長期關懷他的志工安了心。

藍先生因為外送工作，騎車摔傷腳部，2023年底開始，成為慈濟固定家訪的對象。

居民 藍先生：「十年前 (我)第一次骨折是，大腿骨折 還有髖關節這邊(骨折)，後來的時候 這一次(2年前)的話，是同樣位置的這邊(大腿)骨折，但髖關節是好的 。」

他雖有另外兩位弟弟，但不與他同住，這幾年志工以媽媽心定期上門關懷，最操心的就是他的腳傷始終沒有好轉跡象。

慈濟志工 陳素雲：「(志工)每一次來 他只是把，傷口沒有完全掀開，我們不曉得(傷口這麼嚴重)，今天看了之後覺得 真的是，整條腿都黑了 我們也不知道怎麼辦。」

年關將近，志工將擔心化為實際行動，這天家訪特地邀了人醫會醫師來會診「你這個(腿部)靜脈曲張，血(液)循(環)不好 都感染了，你沒有聽醫生的話，你這個(傷口)沒有進醫院去治療，你是不會好的 搞不好，你這隻腿都保不住喔 (對啊)，跟你講真的。」

慈濟志工 陳素雲：「其實他也一直想讓自己，趕快好起來 他知道我們慈濟，在做什麼 他有參加會員，我們覺得真的很感恩，今天有人醫會(醫師)來這樣子，幫忙他(檢查傷口和轉診)，我們覺得 真是他的福報。」

這天是北區慈濟人醫會，在瑞芳往診的日子，綿綿細雨加上低溫，醫護團隊和志工關懷長者，把暖送進這些需要的病患家中。

「妳的腳都冷冷地，(我這隻腳比較冷)，(這隻腳因為手術後 筋絡 肌肉量少)，腳要穿暖一點 腳暖了，人才會覺得暖 (我知道)。」

慈濟人醫會醫師 高川琪：「其實在很短時間的一個往診，我們還是可以發現一些問題，然後給他們關懷 有的時候，是一分窩心的感覺，就是說 讓他們知道說 雖然，好像不是很方便出門，但是還是有一群藍天白雲的志工，會去關心他們。」

告別2025，這群醫護加上志工團隊，用愛的關懷，當作新年禮物，讓每一位需要的長輩，心田裡都竄進一股股的暖流。

