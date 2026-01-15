腳底下的療癒奇蹟：失智阿嬤不再跛行、更好睡了！足療為何能安撫大腦焦慮？

彰化基督教醫院替失智者進行「全人足療癒」，每週1次30分鐘，再結合多感官的非藥物治療，經連續4週的前後比較進行評估，發現睡眠指標與精神行為症狀均有改善。足療是腳底按摩嗎？機轉是什麼？

「做完比較爽快、也比較能走路、比較好睡，」一名接受足療的失智阿嬤說。她孫女也觀察到，阿嬤以前走路跛行、常常跌倒，如今走得比較穩、跌倒頻率明顯減少，水腫的狀況也變少了。

其他患者家屬也說，長輩以前一到傍晚就很難安撫，現在做完足療後，晚上情緒較穩定，妄想行為也改善。

這些患者都接受彰化基督教醫院失智共同照護中心與彰基居家護理所，在2025年首度推動的「全人足療癒」。而彰基也因發展從醫療延伸到社區的優質個案管理系統，不僅在2025年獲得2篇品質認證的優秀論文獎，也摘下國家醫療品質獎（NHQA）傑出醫療類白金獎。

彰化基督教醫院失智共同照護中心與彰基居家護理所，在2025年首度推動的「全人足療癒」。 圖片來源 / 彰化基督教醫院提供

足療每週1次30分鐘，妄想症狀改善最明顯

足療看似只是按壓足部，卻是治療中的重要環節。

彰基失智症中心主任王文甫表示，彰基近3年承接衛福部「護理機構照顧品質提升計畫」，培訓居家護理師與家庭專科護理師成為「失智症照護專家」，讓進入居家的第一線護理人員具備早期辨識失智徵兆、適時轉介的能力，透過非藥物介入協助處理失智者的精神行為症狀。

彰基所推動的足療，正是非藥物介入中一項，相關課程均納入護理人員培訓，並實際應用在居家照護的失智個案。目前共有36人參與，每週1次約30分鐘，並搭配40分鐘的多感官非藥物治療。

彰基失智症團隊曾連續4週針對「足療＋非藥物治療」的介入效果進行評估，結果顯示，神經精神行為評估量表（NPI）分數顯著下降，其中以「妄想」改善最為明顯，包括主觀睡眠品質、入睡困難、睡眠干擾與日間功能等指標，也都有顯著改善。

足療和一般的腳底按摩哪裡不同？

事實上，足療和腳底按摩的原理並不相同。

彰基神經醫學中心主治醫師張凱茗和失智症中心護理長李康蘭說明，腳底按摩（massage）多以推、拿、按、壓等手法，直接在痠痛處施作，目的在於放鬆肌肉、緩解痠痛不適。足療則屬於反射學（reflexology）的一種。

反射學是一種自然療法，透過反射與神經系統發揮作用，為非侵入性的減壓方式，藉由刺激身體部位，如手部、足部或外耳等，讓相對應的組織器官功能獲得改善或緩解疼痛。

以足療為例，刺激的部位是在膝蓋以下，施作者會針對相對應的反射區，進行一套有標準且夠「沉力」的施壓方法，通過神經通路發送產生生理變化。張凱茗強調，此法可促進淋巴引流和靜脈循環，改善細胞的氧化，讓身體往較好的狀態調整。

1979年，吳若石神父把足療引進台灣

衛福部在2021年編著出版的《未來健康：腳會說話》即提到，足療在台灣最早的雛型，源自天主教吳若石神父於1979年自瑞士引進的「足部反射健康法」，之後逐步擴及其他亞洲地區。

至今，台東長濱天主堂的「吳若石神父足部健康驛站」，被視為台灣足療的發源據點，不少旅客會特地前往體驗。

在開放空間裡，多張躺椅一字排開，常常座無虛席，成為少見結合觀光與健康促進的療癒場域。

台東長濱的「吳若石神父足部健康驛站」，被視為台灣足療的發源據點。座椅上的人是吳神父，照片拍攝於2018年。 圖片來源 / 林貞岑攝

2025年，衛福部推動「全人足療癒」相關培訓課程，並由台灣全人家庭護理協會承辦，同時邀請英國Jubilee學院校長David Wayte來台，分享英國足療的臨床研究與應用經驗，促進國內外專業交流，讓台灣足療正式與國際接軌。

結合芳療、音樂，「療癒感」讓失智者接受足療

不過，足療為何會被運用在失智照護？

王文甫表示，足療本身較容易被個案與家屬接受；再加上彰基推動的「全人足療癒」不只是按壓足部，還結合芳療、音樂療法等多元非藥物介入，協助放鬆、促進身心平衡與壓力釋放，更具「療癒感」。

許多接受全人足療癒的失智者，在躁動、憂鬱與攻擊行為上都有所下降，焦慮不安與重複詢問的次數也減少；情緒更穩定、表情更柔和，睡眠品質也明顯提升，進一步降低鎮靜藥與安眠藥的使用需求，有機會降低急診就醫與非計畫性住院的風險。

「更重要的是家屬很有感，不少人回饋夜間照顧壓力降低，有助修復家庭關係，這對家庭與醫療系統都是雙贏，」王文甫說。

根據彰基失智症團隊的評估，全人足療癒特別適合語言能力退化且較容易抗拒指令的失智長者。

失智症照護不只足療，關鍵在「持續性個案管理」

全人足療癒只是團隊照護特色之一。彰基培訓大量居家護理師，目的在於提升失智個案管理的成效。

因為無論是家庭照顧者、照服員或外籍看護，往往對失智症的了解有限；若加上個案資訊銜接不足，醫療端的照護容易斷裂，例如不清楚個案在家接受了哪些照顧、是否依醫囑規律用藥等。

特別是較難照顧的失智個案，當熟悉失智照護的護理人員走進居家，不僅能補上資訊落差、串起家屬與醫師的溝通，也能協助醫師更快掌握失智者的關鍵問題，讓照護更精準、不中斷。

由於強調持續性的個案管理，再搭配雲端資訊管理系統，王文甫說，彰基在接受失智照護的困難個案中，入住機構的比例僅6％，遠低於國外類似分析的25～40％；此外，相較於持續接受個案管理的人，中途退出者的精神行為症狀增加風險達3.42倍。

顯示在失智症照護上，非藥物介入已獲得實際驗證，具有改善精神行為症狀的潛力，未來可為病患與家屬提供更多照護選擇。

