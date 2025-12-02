腳後跟總是乾裂、粗糙？醫揭4大原因 「這1種」恐是糖尿病前兆

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「醫師，我的腳後跟一直在掉皮，擦乳液也沒用，夏天穿拖鞋好尷尬。」重症醫師黃軒分享，那天診間裡來了一位女老師，她話一說完，就把腳抬起來給我看，整個腳後跟乾得像枯樹皮，還有細細的裂紋。這樣的情況，幾乎常常都會看到。很多人以為那只是「太乾」，其實腳後跟的脫屑，就像皮膚在對你講悄悄話。

1、乾裂型

腳後跟最容易被忽略。洗澡時只顧上半身，腳底卻被熱水一沖了事，久而久之，角質層越來越厚，水分留不住，就開始脫皮、龜裂。

《J Eur Acad Dermatol Venereol, 2021》研究指出，乾裂的角質層（stratum corneum fissuring）常源於皮膚屏障脂質的喪失與角質細胞間隙水分流失，尤其在「低濕環境、年長族群、長期站立工作者與秋冬季節」最明顯

▲小叮嚀

這類「乾裂型脫屑」最常見，也最容易改善：

•洗澡後趁皮膚還濕潤時，塗上含尿素10%-20%的乳膏。

•一週一次用磨腳石輕磨角質，不要太狠磨

•睡前包上棉襪＋凡士林，隔天腳底會明顯柔軟

2、癢屑型

如果腳後跟除了脫皮，還會癢、紅、甚至滲液，那就要懷疑是香港腳（足癬）。真菌最愛潮濕、溫熱、悶著不透氣的地方。你穿了一整天密不透風的鞋襪，它就在裡面開心繁殖。

根據全球流行病學報告，約四分之一成年人一生中得過足癬，而其中超過六成的人誤以為只是乾皮。

▲小叮嚀

香港腳不會自癒，拖太久可能延伸到趾甲，變成「灰指甲」，治療就更費時。

•使用抗黴菌藥膏（如terbinafine、clotrimazole）

•每天更換鞋襪，保持乾燥

•公共浴室、游泳池記得穿拖鞋

3、厚裂型

有些人腳後跟脫屑不癢，卻變硬、變厚、甚至裂開出血，這時要特別小心，因為這可能是糖尿病足或血液循環不良的警訊。

《Diabetes Research and Clinical Practice, 2022》的研究指出，在糖尿病患者裡，每七個人就有一位會因腳部皮膚裂口惡化成潰瘍。這些小小的裂痕，看起來只是乾皮，實際上是循環變差、神經感覺遲鈍後的求救訊號。很多人直到腳出現潰爛、甚至感染，才意識到危險。尤其如果你同時有以下現象——

•腳麻或冰冷

•傷口久不癒合

•皮膚顏色變暗、變黑

▲小叮嚀

請務必讓醫師檢查血糖與周邊血管。這類裂口容易感染，甚至可能演變為潰瘍。

4、營養也在說話

皮膚的新陳代謝與營養有關。若缺乏維生素A、E、Omega-3脂肪酸，皮膚會變得乾燥脆弱。

▲小叮嚀

想讓腳後跟光滑，從飲食就能開始：

•酪梨、橄欖油 → 幫助皮脂層修復

•鮭魚、亞麻籽、核桃 → 補好油、抗發炎

•胡蘿蔔、南瓜 → 提供β-胡蘿蔔素，促進角質健康

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

