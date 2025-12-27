腳是第二顆心臟 柳宗廷助找回行動力

因為一段美好的童年記憶，讓他踏入骨科的世界。馬偕醫院骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷回憶，阿公過去務農，因髖關節退化而行動不便，在接受人工關節置換後恢復良好，又能夠和家人一同遊山玩水。當時12歲的他在心中埋下種子，後來有機會進入醫學系，很快就決定要選擇骨科。

進入骨科實習後，柳宗廷觀察到，一般外科、胸腔外科治療多涉及內臟器官，相較之下，骨科雖然體力上辛苦、急診患者較多，但手術相對單純，正好符合自己「不喜歡過度複雜」的個性，也因此更加確立志向。

10年前八仙樂園發生塵爆事件，柳宗廷正在淡水馬偕醫院值班，當時超過100位傷患湧入急診，塞滿所有病床，此時一位20歲女性因車禍骨折被送來，原本評估無法收治，但病況危急，若再轉送他院恐難保性命，於是他和幾位醫師協調、拜託同仁加班，硬是開出一間手術室，在醫療量能緊繃下順利完成手術。如今患者已結婚生子，定期回診時，兩人仍會談起這段難忘的往事。

柳宗廷也曾收治一位俗稱「橡皮人」的EDS症候群患者，由於體內膠原蛋白結締組織先天缺陷，關節活動度非常大，很容易脫臼。當時患者髖關節退化嚴重，需要置換人工關節，但因為脫臼風險高，沒有醫師敢動刀。

「不是因為我有多厲害，而是我跟這個病人很有緣分！」柳宗廷說，這位患者找上自己時，台灣正好引進一款新的人工關節，穩定性更高，於是他馬上幫患者申請專案給付，手術後到現在，患者都沒有出現脫臼情形。

隨著人口高齡化，關節置換手術需求愈來愈多。柳宗廷說，許多人聽到「人工關節置換」覺得很恐怖，其實這項手術已經發展逾60年，無論術式或植入物都非常進步，當原本的關節受傷或退化而不好用，就需要換一套新的，如同換假牙一樣自然。

俗話說「腳是人類第二顆心臟」。柳宗廷強調，只要腳不好，活動力下降，身體機能很快就走下坡。馬偕醫院每年完成約400到500例人工關節置換，平均住院4到5天，多數患者術後隔天就能下床踩地、負重、彎腰，功能恢復良好，因此提醒民眾，若關節問題嚴重，切勿拖延治療。