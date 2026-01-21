腳步被按下暫停鍵 警民攜手重啟阿公的返家路

▲ 行進間宛如被按下暫停鍵，警民攜手重啟90歲阿公的返家路。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名90歲的葉姓阿公日前外出至電信公司辦事，卻碰上休息日無功而返，途中因體力不支，身體一度後仰險些跌倒，所幸一對熱心夫婦及時上前攙扶並通報警方到場協助。員警了解阿公獨居，且距離住處仍有一段路程，為確保其安全，便一路陪同他返家並確認平安進屋，貼心守護也讓阿公感動不已。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員廖章甫、洪芝茜於日前上午11點多執行巡邏勤務時，獲報東區進化路上有民眾需要協助，隨即趕赴現場。警方到場時，看見一名阿公坐在騎樓的椅子上休息，報案人則是一對熱心夫妻，夫妻倆表示，稍早發現該名阿公行走於騎樓時，突然全身僵硬，整個人身體微微後仰彷彿瞬間定格，兩人察覺有異立即上前關心，並在千鈞一髮之際接住後仰的阿公，趕緊找來椅子讓他坐下休息。

阿公稍作歇息後緩緩表示，當天原本打算前往附近的電信公司辦理手機業務，抵達後才發現當日為週日未營業，只好步行返回距離1公里外的住處，未料途中體力不支。他原本想搭乘計程車返家，然這對熱心夫妻見他無法獨自站立，擔心其身體狀況，遂通報警方前來協助。

警方進一步了解後得知，90歲的葉姓阿公雖然年事已高，仍能清楚說出自身基本資料及住址，惟家人皆居住外地，考量其體力狀況，員警擔心阿公獨自返家恐生危險，遂一路陪同返家，直至確認阿公平安進屋後，這才放心離開。

警方提醒，家中如有獨居長輩，特別是子女居住在外縣市者，除透過定期聯繫、裝設跌倒感應器等科技設備來提升長者的居家安全，也可多加運用政府長照與到宅服務資源，並與鄰里保持良好互動，使日常關懷更加到位。另籲請民眾，若發現街頭有疑似走失或需要幫忙的長者，請不吝伸出援手並通知警方到場，共同守護長輩安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）