腳水腫容易喘竟是心臟問題 醫呼籲注意活動力異常需早期檢查治療

▲僧帽瓣位置。僧帽瓣位於左心房與左心室之間，是最常發生「逆流」的瓣膜。僧帽瓣由五大結構共同運作，任何一個出現問題，如瓣葉脫垂、韌帶斷裂、鈣化等都可能造成血液倒流。

【記者 廖美雅／台中 報導】74歲田先生與80歲陳先生，近一年來陸續出現腳部水腫、走路易喘、無法平躺睡覺等症狀，原以為只是年紀大、活動量減少所致，直到症狀加劇、反覆住院，甚至一度需長時間臥床休息，才輾轉到臺中市立老人復健綜合醫院就醫。經心臟外科主任蔡峯鈞檢查後，發現兩位病患皆罹患嚴重「僧帽瓣閉鎖不全」，因未及早治療導致心臟擴大與功能衰退。以開心手術進行僧帽瓣修補後，兩位病患皆在一個月內大幅改善症狀。

▲患者田先生(左)與陳先生(右)與心臟外科主任蔡峯鈞合影。

田先生原本身體硬朗，但半年內明顯感到下肢水腫、爬樓梯會喘，甚至夜間咳嗽而睡不著。到院檢查後發現僧帽瓣逆流已達重度，心臟已因長期負擔過重而擴大。蔡峯鈞醫師評估後安排僧帽瓣修補手術，術中針對其瓣膜韌帶鬆弛與瓣葉脫垂問題進行補強與重建。術後僅五天即可下床行走，一個月後復診已無喘促，雙腳水腫也完全消失。

另一名患者陳先生則因呼吸急促與活動量下降反覆住院，延誤多年，心臟已呈明顯負荷過重，稍微活動就喘得無法說話。以微創輔助開心手術修補瓣膜後，恢復正常呼吸與生活自理的能力。

蔡峯鈞醫師表示心臟共有四個瓣膜負責維持血液單向流動，其中僧帽瓣位於左心房與左心室之間，是最常發生「逆流」的瓣膜。僧帽瓣由五大結構共同運作，任何一個出現問題，如瓣葉脫垂、韌帶斷裂、鈣化等都可能造成血液倒流。初期患者可能毫無感覺，一旦心臟持續代償，最終會出現心臟擴大、心律不整、腳水腫、呼吸喘甚至心臟衰竭。

院方表示主任蔡峯鈞在心臟外科臨床經驗豐富，累積超過3,500台開心手術、逾800台僧帽瓣修補手術以及350台以上達文西手術，對瓣膜病變機制判斷能根據不同病因進行客製化修補。

▲今(28)日記者會大合照。

蔡峯鈞提醒民眾：「腳水腫、易喘、無法平躺、夜咳、心悸，不一定只是老化或體力差，有可能是心臟在求救。」他強調，現代瓣膜修補手術安全性高、恢復快，大多患者術後約一個月即可恢復日常生活，不必過度擔心手術風險。早期治療，心臟就能早一步回到最佳狀態。（照片／記者廖美雅翻攝）