腳水腫易喘竟是心臟瓣膜問題 中醫大市醫：修補僧帽瓣手術 開心找回呼吸
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】74歲田先生與80歲陳先生，近一年來陸續出現腳部水腫、走路易喘、無法平躺睡覺等症狀，原以為只是年紀大、活動量減少所致，直到症狀加劇、反覆住院，甚至一度需長時間臥床休息，才輾轉到臺中市立老人復健綜合醫院就醫。經本院心臟外科蔡峯鈞主任詳細檢查後，發現兩位病患皆罹患嚴重「僧帽瓣閉鎖不全」，因未及早治療導致心臟擴大與功能衰退。所幸在蔡主任以開心手術進行僧帽瓣修補後，兩位病友皆在一個月內大幅改善症狀，重新找回順暢呼吸的生活品質。
田先生知道瓣膜問題多年，心臟已呈明顯負荷過重，稍微活動就喘得無法說話，手術前已無法活動需臥床休息。所幸在蔡主任以開心手術修補瓣膜後，逆流幾乎完全消失，心功能逐漸恢復。
陳先生原本身體硬朗，但半年內明顯感到下肢水腫、走路會喘，過去一年內反覆住院。到院檢查後發現僧帽瓣逆流已達重度。蔡峯鈞主任評估後安排僧帽瓣修補手術，術中針對其瓣膜韌帶鬆弛與瓣葉脫垂問題進行補強與重建。術後僅五天即可下床行走，一個月後復診已無喘促，雙腳水腫也完全消失。陳先生很感動能恢復正常呼吸與生活自理的能力。
心臟共有四個瓣膜負責維持血液單向流動，其中僧帽瓣位於左心房與左心室之間，是最常發生「逆流」的瓣膜。僧帽瓣由五大結構共同運作，任何一個出現問題，如瓣葉脫垂、韌帶斷裂、鈣化等都可能造成血液倒流。初期患者可能毫無感覺，一旦心臟持續代償，最終會出現心臟擴大、心律不整、腳水腫、呼吸喘甚至心臟衰竭。許多人因症狀不明顯而選擇「觀察性等待」，但蔡主任提醒：「等到心臟被撐大才手術，恢復速度會變慢，心臟功能也不一定回得來。」
蔡峯鈞主任在心臟外科臨床經驗豐富，累積超過3,500台開心手術、逾800台僧帽瓣修補手術以及350台以上達文西手術，對瓣膜病變機制判斷精準，能根據不同病因進行客製化修補。此外，本院心血管中心整合專科團隊，手術前採用高解析度心臟超音波與電腦斷層評估，術中透過高品質麻醉監測與心臟超音波指引，大幅提升修補成功率與術後恢復速度。
蔡峯鈞主任提醒民眾：「腳水腫、易喘、無法平躺、夜咳、心悸，不一定只是老化或體力差，有可能是心臟在求救。」他強調，現代瓣膜修補手術安全性高、恢復快，大多患者術後約一個月即可恢復日常生活，不必過度擔心手術風險。早期治療，心臟就能早一步回到最佳狀態。
