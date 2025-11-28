腳水腫、易喘竟是心瓣問題 僧帽瓣修補術助恢復呼吸
74歲田先生與80歲陳先生近一年來陸續出現腳部水腫、走路易喘及無法平躺睡覺等症狀，原以為是年紀增長與活動量下降所致，但症狀逐漸惡化，甚至頻繁住院休養，兩人輾轉至臺中市立老人復健綜合醫院就醫，經心臟外科主任蔡峯鈞檢查，確診皆為嚴重僧帽瓣閉鎖不全，因長期延誤治療而造成心臟擴大與功能下降，所幸經開心手術進行僧帽瓣修補後，兩位病友皆在一個月內大幅改善症狀，重新找回順暢呼吸的生活品質。
蔡峯鈞醫師表示，僧帽瓣位於左心房與左心室之間，是最常發生逆流的心臟瓣膜，其運作依靠多個結構協同作用，一旦發生瓣葉脫垂、韌帶斷裂或鈣化等問題，即可能導致血液倒流。初期症狀不明顯，但長期未治療會引發心臟擴大、心律不整、腿部水腫、呼吸困難甚至心臟衰竭。醫師提醒，許多人因為早期沒有明顯不適而選擇觀察，但若等到心臟擴大後再接受手術，恢復時間會拉長，心臟功能也未必能完全回復。
此次接受手術的田姓患者表示，他多年來已知瓣膜異常，手術前心臟負荷明顯增加，稍微活動就氣喘無法說話，甚至需長時間臥床，接受修補手術後，逆流情況大幅改善，心臟功能逐步回穩。
另一名陳姓患者原本身體硬朗，半年前開始出現下肢水腫與行走時喘促，並多次住院，檢查發現僧帽瓣逆流已屬重度，經安排手術後，針對瓣膜韌帶鬆弛與瓣葉脫垂進行修補與重建，術後第五天即可下床，一個月後回診已不再喘促，水腫也完全消退，恢復正常生活自理能力。
院方指出，僧帽瓣修補手術能針對不同病因進行調整，並透過術前影像評估與術中監測提升成功率。蔡峯鈞表示，腳水腫、易喘、無法平躺、夜間咳嗽或心悸等症狀，都可能是心臟疾病警訊，而非單純老化。他強調現代瓣膜修補手術安全性高，多數患者約在術後一個月便能恢復日常生活，及早診斷與治療有助心臟維持最佳狀態。
